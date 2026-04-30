Четвъртък, 30 Април 2026, 19:44
Чехия иска да затвори културния си център в София. СУ: Не го правете

Чехия иска да затвори културния си център в София. СУ: Не го правете
Източник: БГНЕС
Академичният съвет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ единодушно подкрепи отворено писмо в защита на Чешки културен център в София, съобщава БТА. Писмото е изпратено до външния министър на Чехия и до генералния директор на мрежата от чешки културни центрове, с копие до външния министър на България. Повод за него са появили се в чешките медии информации за възможно прекратяване на дейността на центъра в София.
 

В документа университетът изразява категорично несъгласие с подобна стъпка и настоява институцията да бъде запазена. Като основен аргумент се посочва дълбоката историческа връзка между България и Чехия.

 

От Академичния съвет подчертават, че Чешкият център е продължение на традициите в културния и образователния обмен между двете страни още от края на XIX век. Тогава чешки учени, учители и творци участват активно в изграждането на българската образователна и културна система след Освобождението.

 

От СУ отбелязват също така, че центърът функционира вече 77 години и е сред най-дълго действащите чуждестранни културни институции на Чехия, като през това време е утвърдил присъствието на чешката култура у нас. Според университета евентуалното му закриване би прекъснало тази приемственост и би отслабило натрупания културно-дипломатически капитал.

 

В писмото се акцентира и върху съвременното значение на институцията, която има трайно място в културния живот на страната. Центърът организира разнообразни събития и реализира съвместни инициативи с български академични и културни организации. Подчертава се и силната подкрепа от страна на студентите, което според университета е показател за значението му в академичната среда.

 

В заключение от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ изразяват надежда, че финансовите съображения няма да бъдат водещ фактор при вземането на решение за бъдещето на центъра и призовават то да бъде преразгледано, така че дейността му да продължи.

