Понеделник, 27 Април 2026, 18:24
Чешкият център в София затваря навръх 77-ия рожден ден

Чешкият център в София ще бъде закрит с голяма тъга, съобщават от институцията. Решението, взето от генералния директор на мрежата Чешки центрове, ще сложи край на културната и образователна дейност на центъра в България.
 

Това се случва навръх 77-ия рожден ден на институцията. Чешкият център в София, който е най-старата чешка институция от този тип в чужбина и същевременно сред най-дълго действащите в България чуждестранни културни организации, навършва тази почетна възраст на 5 май. Неговата история започва през 1949 г., когато в рамките на междуправителствения чехословашко-български културен договор (1947) на ул. "Раковски" 100 в София е открит представителен магазин за културни стоки Československá tvorba Orbis (Чехословашко творчество Орбис), а в Прага – Bulharská tvorba (Българска творба). Скоро популярността му така нараства, че е открит филиал на "Орбис" на ъгъла на тогавашните софийски улици "Стефан Караджа" и "Васил Левски". С течение на времето се променя както дейността, така и названието на институцията.

 

След разделянето на Чехословакия през януари 1993 г. Чехия създава чешки центрове, които стават приемник на бившите чехословашки центрове в чужбина.

 

Дейността на институцията у нас ще продължи до края на май, като екипът обещава да реализира предвидените по програма събития. Директорът Радка Рубилина съобщи пред Radiožurnál, че това е четвъртият клон на мрежата от чешки центрове, който се затваря тази година. Организацията към Министерството на външните работи на Чехия вече обяви затварянето на центровете в Милано, Стокхолм и Тбилиси. Причините за съкращаването на дейността са финансови - тази година министерството е предоставило 157 милиона крони за целта в сравнение с над 180 милиона миналата година.

 

Чешките центрове са бюджетни организации към МВнР и основен инструмент за публичната дипломация във външната политика на Чешката република. Представят страната чрез изкуство, творчески индустрии, изучаване на чешки език в чужбина и популяризиране на успехите в чешката наука и иновациите. Преди съкращенията мрежата от чешки центрове в чужбина имаше 26 филиала на четири континента, както и Чешки дом в Йерусалим и Братислава, които провеждаха над 1600 събития годишно за повече от 2.9 милиона посетители.

