Дъжд и захлаждане: Гръмотевици и сняг в планините през следващите дни

Облачността ще се увеличава още преди обяд от северозапад и до края на деня ще обхване цялата страна. Очакват се валежи, на много места в Южна България – интензивни и значителни, придружени от гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, а в Източна България – от север-североизток. Ще бъде слаб до умерен и с него ще нахлува по-студен въздух. Максималните температури ще са между 13° и 18°, в София – около 13°.
 

По Черноморието следобед облачността ще се увеличи и ще се установи облачно време с валежи, по южното крайбрежие – по-интензивни. Очакват се и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, който по-късно ще се ориентира от изток. Температурите ще достигнат 13°–17°, морската вода ще бъде около 12°–13°, а вълнението – 2–3 бала.

 

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, а над 1600–1700 метра – от сняг. По-значителни ще са валежите в Родопите, Странджа и Сакар, където са възможни и гръмотевици. Ще духа умерен до силен северозападен вятър, който до вечерта ще се ориентира от север. Температурата на 1200 метра ще бъде около 9°, а на 2000 метра – около 2°.

 

В сряда ще се задържи облачно и дъждовно. Вятърът ще е до умерен от север и ще продължи да нахлува студен въздух. В по-ниските планински райони, до около 1200–1300 метра, дъждът ще се примесва със сняг или ще преминава в такъв. Минималните температури ще са между 3° и 8°, а максималните – между 10° и 15°.

 

В четвъртък вятърът ще се усили от северозапад. Облачността ще бъде променлива, често значителна, и на отделни места, главно в централните и планинските райони, ще превалява слаб дъжд. Минималните температури ще се понижат с още 2–3 градуса, а дневните леко ще се повишат.

