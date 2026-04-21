Вторник, 21 Април 2026, 12:09
Забавяне при предаването на протоколите, окончателните резултати до четвъртък

Редактор: Frognews
След обработването на 100% от протоколите на секционните избирателни комисии става ясно, че пет партии ще влязат в 52-рото Народно събрание. Данните показват сериозно пренареждане на политическата картина и отчетлив спад за ГЕРБ, който бележи едно от най-слабите си представяния досега. Резултатите обаче все още не са официални. Централната избирателна комисия трябва да приеме протоколите от всички 31 районни комисии, след което ще обяви окончателните данни и разпределението на мандатите. Очаква се това да стане до четвъртък.
 

 

Забавяне и грешки в протоколите


Отчетено е забавяне при предаването на изборните книжа към ЦИК. Основните причини са по-високата активност и големият брой преференции.

 

Съобщава се и за множество грешки в протоколите, въпреки въведените мерки за по-прецизното им попълване.







Първа политическа сила е „Прогресивна България“ с 44,6% и над 1,4 млн. гласа. Битката за второто място беше оспорвана между ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната – Демократична България“.

 

В крайна сметка ГЕРБ запазва втората позиция с минимална преднина от 0,8 процентни пункта и около 25 000 гласа повече от ПП-ДБ.

 

След тях се нареждат ДПС, а „Възраждане“ преминава бариерата с минимален резултат – около 4,3% и преднина от едва 0,3 процентни пункта.

 

Под чертата остават МЕЧ, „Величие“ и БСП, която събира около 3% от гласовете. „Алианс за права и свободи“ остава още по-назад с около 1,6%.


Различна картина в чужбина


Вотът зад граница показва различно подреждане. Ако се брояха само гласовете от чужбина, парламентът би бил шестпартиен.

 

Там „Прогресивна България“ и ПП-ДБ отново са първи, но след тях се нареждат ДПС, „Величие“ и „Възраждане“, а ГЕРБ остава едва шеста политическа сила.


По-малко протестен вот


Прави впечатление и спадът при гласуването с „Не подкрепям никого“. Ако през октомври 2024 г. тази опция са избрали около 80 000 души, сега те са приблизително 50 000, въпреки по-високата активност.

