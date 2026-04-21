Забавяне и грешки в протоколите



Отчетено е забавяне при предаването на изборните книжа към ЦИК. Основните причини са по-високата активност и големият брой преференции.

Съобщава се и за множество грешки в протоколите, въпреки въведените мерки за по-прецизното им попълване.















Първа политическа сила е „Прогресивна България“ с 44,6% и над 1,4 млн. гласа. Битката за второто място беше оспорвана между ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната – Демократична България“.

В крайна сметка ГЕРБ запазва втората позиция с минимална преднина от 0,8 процентни пункта и около 25 000 гласа повече от ПП-ДБ.

След тях се нареждат ДПС, а „Възраждане“ преминава бариерата с минимален резултат – около 4,3% и преднина от едва 0,3 процентни пункта.

Под чертата остават МЕЧ, „Величие“ и БСП, която събира около 3% от гласовете. „Алианс за права и свободи“ остава още по-назад с около 1,6%.



Различна картина в чужбина



Вотът зад граница показва различно подреждане. Ако се брояха само гласовете от чужбина, парламентът би бил шестпартиен.

Там „Прогресивна България“ и ПП-ДБ отново са първи, но след тях се нареждат ДПС, „Величие“ и „Възраждане“, а ГЕРБ остава едва шеста политическа сила.



По-малко протестен вот



Прави впечатление и спадът при гласуването с „Не подкрепям никого“. Ако през октомври 2024 г. тази опция са избрали около 80 000 души, сега те са приблизително 50 000, въпреки по-високата активност.