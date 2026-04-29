Републиканският сенатор Рик Скот от Флорида е заявил, че подобна резолюция е неуместна, тъй като там не са разположени американски войски. От своя страна демократът Тим Кейн от Вирджиния е настоял, че действията на САЩ, свързани с ограничаване на доставки към Куба, вече могат да се разглеждат като форма на военна намеса. По думите му, ако друга държава предприемаше подобни действия срещу САЩ, това би било възприето като акт на война.

Според демократите администрацията на Тръмп вече е предприемала по-широки военни действия без изрично разрешение от Конгреса, включително операции в региона на Венецуела и конфликти, свързвани с Иран, което те определят като заобикаляне на законовите процедури.

Самият Тръмп вече няколко пъти е заявявал, че „Куба е следващата“, без да уточнява конкретни действия, но често е изразявал мнение, че управлението в страната е нестабилно и близо до колапс.

Демократите многократно са правили опити да ограничат правомощията на президента чрез Конгреса, но без успех. Републиканците, които имат крехко мнозинство и в двете камари, последователно са отхвърляли подобни инициативи, обвинявайки опонентите си, че използват темата политически.

По конституция правомощието за обявяване на война принадлежи на Конгреса, но президентът има право да предприема краткосрочни военни действия при определени обстоятелства. Белият дом защитава действията на Тръмп с аргумента, че те са в рамките на неговите правомощия като главнокомандващ.