Реклама / Ads
Сряда, 29 Април 2026, 12:55
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 1587 | НОВИНИ

Демократите се опитаха да защитят Куба от Белия дом, републиканците ги спънаха

Източник: БГНЕС
Сенатът на САЩ, доминиран от републиканците, е отхвърлил резолюция, предложена от демократите, която целеше да ограничи президента Доналд Тръмп да предприема военни действия срещу Куба без предварително одобрение от Конгреса, съобщава Reuters. Гласуването е завършило с резултат 51 на 47 гласа и е протекло почти изцяло по партийна линия. С процедурен ход републиканците са блокирали разглеждането на мярката, като са се аргументирали, че в момента няма активни военни действия на САЩ срещу Куба.
 

Републиканският сенатор Рик Скот от Флорида е заявил, че подобна резолюция е неуместна, тъй като там не са разположени американски войски. От своя страна демократът Тим Кейн от Вирджиния е настоял, че действията на САЩ, свързани с ограничаване на доставки към Куба, вече могат да се разглеждат като форма на военна намеса. По думите му, ако друга държава предприемаше подобни действия срещу САЩ, това би било възприето като акт на война.

 

Според демократите администрацията на Тръмп вече е предприемала по-широки военни действия без изрично разрешение от Конгреса, включително операции в региона на Венецуела и конфликти, свързвани с Иран, което те определят като заобикаляне на законовите процедури.

 

Самият Тръмп вече няколко пъти е заявявал, че „Куба е следващата“, без да уточнява конкретни действия, но често е изразявал мнение, че управлението в страната е нестабилно и близо до колапс.

 

Демократите многократно са правили опити да ограничат правомощията на президента чрез Конгреса, но без успех. Републиканците, които имат крехко мнозинство и в двете камари, последователно са отхвърляли подобни инициативи, обвинявайки опонентите си, че използват темата политически.

 

По конституция правомощието за обявяване на война принадлежи на Конгреса, но президентът има право да предприема краткосрочни военни действия при определени обстоятелства. Белият дом защитава действията на Тръмп с аргумента, че те са в рамките на неговите правомощия като главнокомандващ.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 