Две ключови метростанции в София затварят за 40 дни от 11 май
Период на ограниченията:
От 00:00 ч. на 11 май до 20 юни 2026 г. движението на влаковете по Линия 3 ще се осъществява само в участъка между метростанциите „Горна баня“ и „Орлов мост“.
Затворени станции:
За посочения 40-дневен период метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“ няма да обслужват пътници.
Заместващ транспорт:
Всички пътници, пътуващи в затворения участък, ще могат да използват временна организация на движението. Очаква се Центърът за градска мобилност (ЦГМ) да публикува допълнителна информация за разписанията на заместващите автобуси в най-кратки срокове.
Важно за 10 май (неделя):
По повод провеждането на колоездачната надпревара „Джиро д’Италия“, влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро и по-бързо обслужване на гражданите и гостите на София.
Актуална информация за промените и алтернативните маршрути може да бъде следена на официалните канали на „Метрополитен“ и Столична община.
