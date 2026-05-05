Две ключови метростанции в София затварят за 40 дни от 11 май

„Метрополитен“ ЕАД обяви промени в движението на влаковете по Линия 3, свързани с мащабни строителни дейности. Заради изграждането на шахта за бъдещото отклонение на метрото към кварталите „Слатина“ и „Младост“, се налага спиране на движението в част от трасето.
 

Период на ограниченията:

От 00:00 ч. на 11 май до 20 юни 2026 г. движението на влаковете по Линия 3 ще се осъществява само в участъка между метростанциите „Горна баня“ и „Орлов мост“.

 

Затворени станции:

За посочения 40-дневен период метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“ няма да обслужват пътници.

 

Заместващ транспорт:

Всички пътници, пътуващи в затворения участък, ще могат да използват временна организация на движението. Очаква се Центърът за градска мобилност (ЦГМ) да публикува допълнителна информация за разписанията на заместващите автобуси в най-кратки срокове.

 

Важно за 10 май (неделя):

По повод провеждането на колоездачната надпревара „Джиро д’Италия“, влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро и по-бързо обслужване на гражданите и гостите на София.

 

Актуална информация за промените и алтернативните маршрути може да бъде следена на официалните канали на „Метрополитен“ и Столична община.

