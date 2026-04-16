Епидемичен взрив от морбили в 11 области на България

Проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „Не говорим за епидемия, а за епидемичен взрив, който нараства сравнително бавно.“



Най-много случаи са регистрирани във Враца – 103. В Плевен са 13, в Ловеч – 8, а в София-град – 2. Останалите са единични случаи в редица области.



Според експерта заболяването се разпространява основно сред контактни на вече заразени лица.

„Вирусът е изключително вирулентен и много бързо се разпространява в среда, в която хората нямат имунитет“, заяви проф. Христова.

По думите ѝ „от 10 контактни 9 ще се разболеят“, ако нямат имунитет. Проф. Христова подчерта още и значението на имунизацията и възможността за спешна ваксинация след контакт. Тя уточни, че ваксинацията обикновено не изисква предварително изследване за антитела:

Тя допълни още, че най-засегнати са децата между 1 и 14 години. Според експерта основният проблем е липсата на информираност сред родителите. И допълни, че няма как да се преодолее категоричното мнение на родителите да не ваксинират децата си. Проф. Христова е категорична, че няма научно обосновани причини за отказ от ваксинация и допълни, че негативните нагласи се дължат на дезинформация. В съседните държави също се наблюдава увеличение на случаите на заболели от морбили.

По думите ѝ в редица държави в Европа се регистрират „по няколко стотин случая“, а ниското ваксинационно покритие допринася за разпространението. Освен морбили, в страната циркулират и други респираторни инфекции.

Тя предупреди, че някои от тях могат да доведат до усложнения и подчерта необходимостта от навременно търсене на медицинска помощ.