Газът поскъпва с 5% през май, но остава сред най-евтините в Европа

Въпреки че стойността е с около 5% по-висока спрямо април, тя остава благоприятна както за домакинствата, така и за бизнеса. Причината е, че е значително под нивата на международните пазари. За сравнение, индексите на европейската газова борса TTF за май са около 46,30–46,85 евро/MWh, което означава, че цената у нас е с близо 10 евро по-ниска.

Основните фактори, които ще влияят върху цените през следващите месеци, са геополитическите рискове за доставките, запълването на газохранилищата и конкуренцията за втечнен природен газ (LNG) между Европа и Азия.

Съществено значение за по-ниската цена има дългосрочният договор с Азербайджан, който ще осигури почти цялото вътрешно потребление през летните месеци. Благодарение на тези доставки българските потребители няма да усетят рязкото поскъпване, наблюдавано на европейските пазари, поне до юни.

През юли обаче се очаква актуализация на цената по договора с Азербайджан, като в нея ще бъдат отчетени по-високите международни цени на петрола.

Решението на КЕВР ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.