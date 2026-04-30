Газът поскъпва с 5% през май, но остава сред най-евтините в Европа

Редактор: Frognews
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за май 2026 г. в размер на 35,98 евро/MWh, без да включва таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ще продава синьото гориво на крайните снабдители и на дружествата с лиценз за производство и пренос на топлинна енергия. И през май цената на газа у нас остава сред най-ниските в Европа.
 

Въпреки че стойността е с около 5% по-висока спрямо април, тя остава благоприятна както за домакинствата, така и за бизнеса. Причината е, че е значително под нивата на международните пазари. За сравнение, индексите на европейската газова борса TTF за май са около 46,30–46,85 евро/MWh, което означава, че цената у нас е с близо 10 евро по-ниска.

 

Основните фактори, които ще влияят върху цените през следващите месеци, са геополитическите рискове за доставките, запълването на газохранилищата и конкуренцията за втечнен природен газ (LNG) между Европа и Азия.

 

Съществено значение за по-ниската цена има дългосрочният договор с Азербайджан, който ще осигури почти цялото вътрешно потребление през летните месеци. Благодарение на тези доставки българските потребители няма да усетят рязкото поскъпване, наблюдавано на европейските пазари, поне до юни.

 

През юли обаче се очаква актуализация на цената по договора с Азербайджан, като в нея ще бъдат отчетени по-високите международни цени на петрола.

 

Решението на КЕВР ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.

Мерц защити НАТО на фона на сигналите на Тръмп за изтегляне на войски 0| 88 | Мерц защити НАТО на фона на сигналите на Тръмп за изтегляне на войски

НАЙ-ЧЕТЕНИ
ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент 16| 12723 | ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент
Равносметката на ЦИК: По-малко грешки в протоколите, но техническите „мистерии“ остават 6| 8692 | Равносметката на ЦИК: По-малко грешки в протоколите, но техническите „мистерии“ остават
Руски генерал атакува Путин: Специалната военна операция стана война на изтощение 15| 8443 | Руски генерал атакува Путин: Специалната военна операция стана война на изтощение
Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед 0| 5374 | Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед
Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп 15| 5320 | Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп
България е в Топ 4 по ръст на цените на горивата в ЕС. Какво се случва в Германия и Франция 4| 5002 | България е в Топ 4 по ръст на цените на горивата в ЕС. Какво се случва в Германия и Франция
Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството 7| 4665 | Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството
Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп 8| 3756 | Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп
