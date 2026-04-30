Тир с 20 тона захар се запали на изход на АМ „Тракия“ край Пловдив, блокира пътя

Камион, превозващ 20 тона захарни изделия, се запали в движение на един от изходите на АМ „Тракия“ край Пловдив и предизвика сериозно задръстване. Инцидентът е станал на източния обходен път на града, в района на разклона за Войводиново, който води към главното трасе за Хасково.
 

Сигналът за пожара е подаден около 1:00 ч. през нощта срещу сряда. Пламъците са тръгнали от задната част на ремаркето. Шофьорът е забелязал огъня, спрял е камиона и е направил опит сам да го потуши с пожарогасител.

 

На място са изпратени екипи на пожарната, които са овладели пожара. При инцидента няма пострадали, нито са засегнати други превозни средства.

 

Част от незасегнатата стока е била претоварена в друг камион. За освобождаване на пътя е използван кран, който е изтеглил ремаркето.

 

Заради инцидента източният обходен път беше временно затворен, а движението – пренасочено по обходни маршрути.

