Реклама / Ads
Вторник, 05 Май 2026, 12:50
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
2| 536 | НОВИНИ

ГЕРБ-СДС при Илияна Йотова: Приоритет са бюджетът и свиването на дефицита

ГЕРБ-СДС при Илияна Йотова: Приоритет са бюджетът и свиването на дефицита
Редактор: Frognews
Представители на ГЕРБ-СДС, водени от Томислав Дончев, Рая Назарян и Йорданка Фандъкова, проведоха консултации при държавния глава Илияна Йотова в навечерието на връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство.
 

Президентът посрещна делегацията с очакване за постигане на стабилност, като подчерта, че за просперираща България от голямо значение е отговорната работа на опозицията.

 

 

Зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев отбеляза, че основният приоритет за партията остава осигуряването на редовно управление. Той допълни, че въпреки отредената им опозиционна роля, ГЕРБ-СДС са готови да подкрепят ключови решения с реформаторски профил, които предстоят пред страната.

 

Дончев постави специален акцент върху необходимостта от фискална дисциплина, като изтъкна, че бюджетът и свиването на дефицита трябва да бъдат приоритети, споделени от всички политически сили в парламента. Той увери, че партията ще положи усилия за подобряване качеството на управлението чрез своите действия.

 

Политическите консултации при държавния глава продължават по график през целия ден. След срещата с ГЕРБ-СДС предстоят разговори с представители на парламентарните групи на „Движение за права и свободи – ДПС“, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

 

По-рано днес държавният глава проведе разговори и с парламентарната група на „Прогресивна България“.

 

Очаква се допълнителна информация за развитието на консултативния процес.




f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Втори фалстарт: Делото срещу Васил Божков за убийства и изнасилване отново не тръгна 0| 249 | Втори фалстарт: Делото срещу Васил Божков за убийства и изнасилване отново не тръгна

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 46| 10833 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 9384 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 12| 5468 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото 2| 5037 | Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 4325 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 4125 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3580 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3415 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 