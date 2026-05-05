Президентът посрещна делегацията с очакване за постигане на стабилност, като подчерта, че за просперираща България от голямо значение е отговорната работа на опозицията.

Зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев отбеляза, че основният приоритет за партията остава осигуряването на редовно управление. Той допълни, че въпреки отредената им опозиционна роля, ГЕРБ-СДС са готови да подкрепят ключови решения с реформаторски профил, които предстоят пред страната.

Дончев постави специален акцент върху необходимостта от фискална дисциплина, като изтъкна, че бюджетът и свиването на дефицита трябва да бъдат приоритети, споделени от всички политически сили в парламента. Той увери, че партията ще положи усилия за подобряване качеството на управлението чрез своите действия.

Политическите консултации при държавния глава продължават по график през целия ден. След срещата с ГЕРБ-СДС предстоят разговори с представители на парламентарните групи на „Движение за права и свободи – ДПС“, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

По-рано днес държавният глава проведе разговори и с парламентарната група на „Прогресивна България“.

Очаква се допълнителна информация за развитието на консултативния процес.