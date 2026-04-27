Понеделник, 27 Април 2026, 18:25
Ясни са местата на партиите в новото Народно събрание

Редактор: Frognews
В Народно събрание се проведе техническа среща на новоизбраните парламентарни формации, на която бяха разпределени местата в пленарната зала и кабинетите за отделните групи. Според договореното най-вляво ще седнат депутатите от „Възраждане“, а най-вдясно – от коалицията Продължаваме промяната – Демократична България. Между тях, отляво надясно, ще се разположат „Прогресивна България“, ДПС и ГЕРБ.
 

Уточнен е и броят на кабинетите за парламентарните групи. Емблематичният кабинет 222-А, свързван в предишни парламенти с лидера на ДПС Делян Пеевски и по-късно превърнат в „Музей на сглобката“, ще остане празен. Решението е взето по предложение на „Прогресивна България“.

 

По-рано днес Илияна Йотова обяви, че първото заседание на 52-рото Народно събрание ще се проведе в четвъртък от 10:00 часа. По традиция то ще бъде открито от най-възрастния депутат – Румен Миланов от „Прогресивна България“.

 

Все още няма яснота кой ще бъде предложен за председател на парламента от победилата формация. Сред обсъжданите имена са бившият служебен премиер Гълъб Донев, както и проф. Янка Тянкова и юристът Михаела Доцова.

 

Напрежение има и в редиците на ПП-ДБ. Спорове са възникнали около разпределението на кабинетите, както и за номинацията за заместник-председател на парламента. Сред обсъжданите имена са Атанас Атанасов и Мирослав Иванов.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Чешкият център в София затваря навръх 77-ия рожден ден 0| 254 | Чешкият център в София затваря навръх 77-ия рожден ден България на поправителен: Поискахме от Брюксел отсрочка за антикорупционния орган 0| 232 | България на поправителен: Поискахме от Брюксел отсрочка за антикорупционния орган Мистерии по руски: Странна смърт застигна 20-ти бизнесмен от елита 4| 479 | Мистерии по руски: Странна смърт застигна 20-ти бизнесмен от елита Прогноза от кухнята на Кремъл: Путин пада до година, подготвя се дясна Русия без данъци 1| 546 | Прогноза от кухнята на Кремъл: Путин пада до година, подготвя се дясна Русия без данъци

НАЙ-ЧЕТЕНИ
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 9201 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 7004 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 12| 6399 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика 21| 5770 | Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика
Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание 5| 5596 | Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 14| 4565 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4437 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългаско събрание 0| 4025 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългаско събрание
