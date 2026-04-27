Ясни са местата на партиите в новото Народно събрание

Уточнен е и броят на кабинетите за парламентарните групи. Емблематичният кабинет 222-А, свързван в предишни парламенти с лидера на ДПС Делян Пеевски и по-късно превърнат в „Музей на сглобката“, ще остане празен. Решението е взето по предложение на „Прогресивна България“.

По-рано днес Илияна Йотова обяви, че първото заседание на 52-рото Народно събрание ще се проведе в четвъртък от 10:00 часа. По традиция то ще бъде открито от най-възрастния депутат – Румен Миланов от „Прогресивна България“.

Все още няма яснота кой ще бъде предложен за председател на парламента от победилата формация. Сред обсъжданите имена са бившият служебен премиер Гълъб Донев, както и проф. Янка Тянкова и юристът Михаела Доцова.

Напрежение има и в редиците на ПП-ДБ. Спорове са възникнали около разпределението на кабинетите, както и за номинацията за заместник-председател на парламента. Сред обсъжданите имена са Атанас Атанасов и Мирослав Иванов.