Четвъртък, 16 Април 2026, 10:10
Икономическата криза в Русия е факт. Дори Путин го призна

Източник: БГНЕС
Руската икономика е отбелязала спад в началото на 2026 г., като брутният ѝ вътрешен продукт се е свил с 1,8% през януари и февруари, стана ясно от изявление на президента Владимир Путин по време на съвещание, посветено на икономическата ситуация в страната. По думите му отрицателна динамика се наблюдава в ключови сектори като промишлеността и строителството, които традиционно имат съществена роля за икономическата активност.
 

Данните, цитирани от „Интерфакс“ показват, че икономическите показатели изостават от предварителните прогнози както на правителството, така и на Централна банка на Русия и анализаторите. Путин подчертава, че вече втори пореден месец се отчита забавяне на икономическата активност. Макар експертите да посочват фактори като по-малък брой работни дни и сезонни особености през зимния период, той отбелязва, че тези причини не са достатъчни, за да обяснят напълно спада.

 

В тази връзка държавният глава настоя за изработването на допълнителни мерки, насочени към стимулиране на икономическия растеж. Сред приоритетите са подкрепа за бизнеса, насърчаване на инвестициите и преструктуриране на заетостта към по-продуктивни сектори с висока добавена стойност.

 

Въпреки негативната икономическа динамика, пазарът на труда в страната остава стабилен. Безработицата в Русия се задържа на ниско ниво – около 2,1%, което според Путин показва известна адаптация на икономиката, включително чрез развитие на по-гъвкави форми на заетост.

 

Президентът посочва още, че обсъжданите мерки са част от по-широк план за структурни промени в икономиката, разработен от правителството през предходната година. Очаква се този план да бъде актуализиран с оглед на текущите икономически предизвикателства и реалната ситуация в страната.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Най-малко 10 учени в стратегически области са изчезнали в САЩ. Белият дом ще разследва 1| 375 | Най-малко 10 учени в стратегически области са изчезнали в САЩ. Белият дом ще разследва Над 1/4 от иранците са готови за доброволна военна служба 1| 357 | Над 1/4 от иранците са готови за доброволна военна служба Вашингтон разхлабва санкциите срещу големите венецуелски банки 0| 427 | Вашингтон разхлабва санкциите срещу големите венецуелски банки Ръст на инфлацията, риск пред БВП: БНБ с предупреждение заради войната в Иран 0| 637 | Ръст на инфлацията, риск пред БВП: БНБ с предупреждение заради войната в Иран

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 6| 11476 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“ 4| 4339 | Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“
BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко 6| 4268 | BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко
„Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус 14| 4123 | „Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус
Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа 14| 4024 | Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор 14| 3973 | 35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор
Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ 1| 3955 | Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ
Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник 19| 3506 | Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник
