Икономическата криза в Русия е факт. Дори Путин го призна

Данните, цитирани от „Интерфакс“ показват, че икономическите показатели изостават от предварителните прогнози както на правителството, така и на Централна банка на Русия и анализаторите. Путин подчертава, че вече втори пореден месец се отчита забавяне на икономическата активност. Макар експертите да посочват фактори като по-малък брой работни дни и сезонни особености през зимния период, той отбелязва, че тези причини не са достатъчни, за да обяснят напълно спада.

В тази връзка държавният глава настоя за изработването на допълнителни мерки, насочени към стимулиране на икономическия растеж. Сред приоритетите са подкрепа за бизнеса, насърчаване на инвестициите и преструктуриране на заетостта към по-продуктивни сектори с висока добавена стойност.

Въпреки негативната икономическа динамика, пазарът на труда в страната остава стабилен. Безработицата в Русия се задържа на ниско ниво – около 2,1%, което според Путин показва известна адаптация на икономиката, включително чрез развитие на по-гъвкави форми на заетост.

Президентът посочва още, че обсъжданите мерки са част от по-широк план за структурни промени в икономиката, разработен от правителството през предходната година. Очаква се този план да бъде актуализиран с оглед на текущите икономически предизвикателства и реалната ситуация в страната.