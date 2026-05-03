Иран предлага прекратяване на войната в следващите 30 дни вместо удължаване на примирието
Иран предлага на САЩ да разрешат проблемите между двете държави в следващите 30 дни, с цел прекратяване на войната, вместо удължаване на настоящото примирие, съобщава Associated Press.
 

В 14-точковото си предложение Иран призовава не просто за удължаване на примирието, а за прекратяване на войната.

 

Предложението, насрещно на деветточковия план на САЩ, също така призовава Вашингтон да отмени санкциите срещу Ислямската република, да прекрати морската блокада, да изтегли силите си от региона и да прекрати всички военни действия, включително операциите на Израел в Ливан, според полуофициалната информационна агенция „Нур“, която има тесни връзки със службите за сигурност на страната. Иран е изпратил отговора си чрез пакистански посредник, съобщава информационната агенция. Исламабад беше домакин на предишни преговори между Техеран и Вашингтон.

 

„Топката в момента е на терена на САЩ, които трябва да решат дали искат мир или война“, отбелязва националната новинарска агенция ИРНА. Тя отбелязва, че според Техеран, „като се вземат предвид миналите нарушения на ангажиментите от страна на Вашингтон и актовете на военна агресия по време на предишни преговори“, двете страни трябва да започнат преговори, фокусирани върху решителното прекратяване на всички военни действия и гаранции, които да изключат нови удари по Иран.

 

Тръмп отхвърли предишното иранско предложение тази седмица, Разговорите обаче продължиха и крехкото триседмично прекратяване на огъня се спазва, припомня AP.

 

Заместник-председателят на иранския парламент Али Никзад заяви днес, че Иран „няма да се откаже от позицията си относно Ормузкия проток и няма да се върне към условията отпреди войната“. „Ормузкият проток принадлежи на Иран“, заяви той, като добави, че страната работи за обезщетяване щетите по време на войната, и че планът на Тръмп за блокада със сигурност ще се провали.

 

Никзад повтори позицията на Иран, че всички кораби, които не са свързани със САЩ или Израел, ще могат да преминат след заплащане на такса. По-рано САЩ предупредиха корабните компании, че могат да бъдат изправени пред санкции, ако плащат на Иран под каквато и да е форма.

 

Междувременно Юсеф Пезешкиан, син и съветник на иранския президент Масуд Пезешкиан, написа в „Телеграм“, че както САЩ, така и Ислямската република се смятат за победители във войната и не желаят да отстъпят.

 

