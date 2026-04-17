Петък, 17 Април 2026, 14:43
Испания се включва в конференция за Ормузкия проток, няма да участва с военна сила

Хосе Мануел Албарес
Хосе Мануел Албарес Редактор: Ивайло Александров
Испания ще се включи в конференция, организирана от Франция и Великобритания, посветена на усилията за отваряне на Ормузкия проток. Въпреки че ще участва в разговорите, правителството в Мадрид няма да се включи във военна интервенция в Близкия изток.
 

Очаква се Испания да бъде представена от министъра на външните работи Хосе Мануел Албарес.

 

Пред агенция EFE източници от кабинета „Санчес“ са заявили, че правителството е загрижено за ситуацията в Ормузкия проток и защитава правото на свободно корабоплаване, но остава твърдо в противопоставянето си на участието във всякаква военна операция, която може да е свързана с войната, като това включва и интервенция в Ормузкия проток.

 

В същото време управляващите посочват, че са отворени за възможността, след като войната приключи и само под егидата на ООН, да бъде проведена операция за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток.

 

На този фон испанският външен министър Хосе Мануел Албарес призова Израел да се ангажира добросъвестно в диалог с Ливан и да прекрати войната срещу суверенна държава.

