Руски удари оставиха без ток 6000 души в украинския град Чернигов

„Врагът взе на прицел критични съоръжения в града. На поразените при удара места избухнаха пожари“, написа той.

Регионалният енергиен доставчик „Черниговобленерго“ потвърди, че при атаката е пострадало енергийно съоръжение, при което са били лишени от електричество хиляди домакинства в града.

Според по-ранни съобщения руски атаки с дронове са нарушили временно електроснабдяването и в южните градове Херсон и Миколаив.