Руски удари оставиха без ток 6000 души в украинския град Чернигов
Руските сили поразиха тази нощ критична инфраструктура в град Чернигов, в резултат на което избухнаха пожари и около 6000 жители на града останаха без ток, съобщи в Telegram ръководителят на градската военна администрация Дмитро Брижински.
„Врагът взе на прицел критични съоръжения в града. На поразените при удара места избухнаха пожари“, написа той.
Регионалният енергиен доставчик „Черниговобленерго“ потвърди, че при атаката е пострадало енергийно съоръжение, при което са били лишени от електричество хиляди домакинства в града.
Според по-ранни съобщения руски атаки с дронове са нарушили временно електроснабдяването и в южните градове Херсон и Миколаив.
