Петък, 17 Април 2026, 14:45
Влезе в сила 10-дневното примирие между Израел и Хизбула

Източник: БНР Редактор: Ивайло Александров
В полунощ влезе в сила 10-дневното примирие между Израел и Ливан, обявено от американския президент Доналд Тръмп.
 

Броени часове преди началото на примирието израелската армия и Хизбула се обстрелваха през границата. Израелските военни съобщиха, че са поразили ракетни установки, след като групировката е извършила обстрел по Израел.

 

Примирието беше постигнато след продължили месец и половина военни действия между Израел и движението Хизбула.

 

Конфликтът беше възобновен заради войната на САЩ и Израел срещу Иран. Хизбула откри огън в подкрепа на Техеран на 2 март, което предизвика израелска офанзива в Ливан 15 месеца след последния им голям сблъсък.

 

Доналд Тръмп съобщи, че е поискал от вицепрезидента Джей Ди Ванс, от държавния секретар Марко Рубио да работят с Израел и Ливан за постигане на траен мир. Иран приветства примирието в Ливан, заявявайки, че то е част от разбирателство, постигнато със Съединените щати с посредничеството на Пакистан, съобщиха ирански медии, цитирайки изявление на говорител на Министерството на външните работи.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Д-р Николай Болтаджиев: Разликите в цените на лекарствата се превръщат в „законна кражба“ 0| 138 | Д-р Николай Болтаджиев: Разликите в цените на лекарствата се превръщат в „законна кражба“ Петер Мадяр се надява да положи клетва като премиер на Унгария на 9 или на 10 май 0| 158 | Петер Мадяр се надява да положи клетва като премиер на Унгария на 9 или на 10 май Рекордна заетост в ЕС и България през 2025 г. отчита Евростат 0| 170 | Рекордна заетост в ЕС и България през 2025 г. отчита Евростат

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 8| 12226 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа 15| 5830 | Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент 9| 4933 | Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент
Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите 4| 3901 | Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите
Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини 7| 3682 | Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини
Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран 17| 3532 | Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран
МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България 3| 3521 | МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България
Европа спешно подготвя резервен план, ако Тръмп изтегли САЩ от НАТО: WSJ го разкрива 5| 3437 | Европа спешно подготвя резервен план, ако Тръмп изтегли САЩ от НАТО: WSJ го разкрива
