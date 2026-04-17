Влезе в сила 10-дневното примирие между Израел и Хизбула

Броени часове преди началото на примирието израелската армия и Хизбула се обстрелваха през границата. Израелските военни съобщиха, че са поразили ракетни установки, след като групировката е извършила обстрел по Израел.

Примирието беше постигнато след продължили месец и половина военни действия между Израел и движението Хизбула.

Конфликтът беше възобновен заради войната на САЩ и Израел срещу Иран. Хизбула откри огън в подкрепа на Техеран на 2 март, което предизвика израелска офанзива в Ливан 15 месеца след последния им голям сблъсък.

Доналд Тръмп съобщи, че е поискал от вицепрезидента Джей Ди Ванс, от държавния секретар Марко Рубио да работят с Израел и Ливан за постигане на траен мир. Иран приветства примирието в Ливан, заявявайки, че то е част от разбирателство, постигнато със Съединените щати с посредничеството на Пакистан, съобщиха ирански медии, цитирайки изявление на говорител на Министерството на външните работи.