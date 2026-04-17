Петък, 17 Април 2026, 14:44
Сделка за ядрената програма на Иран е близо, според Тръмп

Сделка за ядрената програма на Иран е близо, според Тръмп
Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Иран е приел да предаде запасите си от обогатен уран – материал, който според Вашингтон може да бъде използван за създаване на ядрено оръжие.
 

По думите му двете страни са близо до споразумение, което да сложи край на шестседмичния конфликт. Тръмп посочи, че Техеран е поел ангажимент да не притежава ядрено оръжие, а договорът, който в момента се обсъжда, предвижда ограничения за срок, надхвърлящ 20 години.

 

Американският президент определи перспективите за сделка като „много добри“ и допусна, че следващата среща с иранската делегация може да се състои още през почивните дни.

 

Въпреки напредъка в преговорите той подчерта, че американската блокада на иранските пристанища и Ормузкия проток остава в сила. Пред репортери в Белия дом Тръмп обяви също, че договореното 10-дневно прекратяване на огъня между Израел и Ливан, което влезе в сила в полунощ, обхваща и подкрепяната от Иран групировка Хизбула.

 

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Тръмп го е уверил в решимостта си да продължи блокадата на Ормузкия проток и да неутрализира ядрените възможности на Иран.

 

Нетаняху определи примирието като възможност за историческа сделка с Ливан. Израел е приел 10-дневно прекратяване на огъня, но ще запази 10-километрова зона за сигурност в Южен Ливан, до границата със Сирия. Нетаняху подчерта, че разоръжаването на Хизбула остава основно изискване на Израел.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Д-р Николай Болтаджиев: Разликите в цените на лекарствата се превръщат в „законна кражба“ 0| 125 | Д-р Николай Болтаджиев: Разликите в цените на лекарствата се превръщат в „законна кражба“ Петер Мадяр се надява да положи клетва като премиер на Унгария на 9 или на 10 май 0| 143 | Петер Мадяр се надява да положи клетва като премиер на Унгария на 9 или на 10 май Рекордна заетост в ЕС и България през 2025 г. отчита Евростат 0| 170 | Рекордна заетост в ЕС и България през 2025 г. отчита Евростат

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 8| 12223 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа 15| 5830 | Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент 9| 4931 | Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент
Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите 4| 3899 | Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите
Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини 7| 3681 | Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини
Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран 17| 3530 | Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран
МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България 3| 3519 | МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България
Европа спешно подготвя резервен план, ако Тръмп изтегли САЩ от НАТО: WSJ го разкрива 5| 3434 | Европа спешно подготвя резервен план, ако Тръмп изтегли САЩ от НАТО: WSJ го разкрива
