Сделка за ядрената програма на Иран е близо, според Тръмп

По думите му двете страни са близо до споразумение, което да сложи край на шестседмичния конфликт. Тръмп посочи, че Техеран е поел ангажимент да не притежава ядрено оръжие, а договорът, който в момента се обсъжда, предвижда ограничения за срок, надхвърлящ 20 години.

Американският президент определи перспективите за сделка като „много добри“ и допусна, че следващата среща с иранската делегация може да се състои още през почивните дни.

Въпреки напредъка в преговорите той подчерта, че американската блокада на иранските пристанища и Ормузкия проток остава в сила. Пред репортери в Белия дом Тръмп обяви също, че договореното 10-дневно прекратяване на огъня между Израел и Ливан, което влезе в сила в полунощ, обхваща и подкрепяната от Иран групировка Хизбула.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Тръмп го е уверил в решимостта си да продължи блокадата на Ормузкия проток и да неутрализира ядрените възможности на Иран.

Нетаняху определи примирието като възможност за историческа сделка с Ливан. Израел е приел 10-дневно прекратяване на огъня, но ще запази 10-километрова зона за сигурност в Южен Ливан, до границата със Сирия. Нетаняху подчерта, че разоръжаването на Хизбула остава основно изискване на Израел.