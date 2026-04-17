Разкъсана облачност в петък, вечерта започват валежи

Привечер от северозапад облачността ще се увеличи и ще започнат валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 9°. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, по-ниски по Черноморието, а в София – около 20°.

Над планините облачността ще е разкъсана, главно в Рило-Родопската област по-често значителна и на места там ще има валежи от дъжд, по най-високите върхове – от дъжд и сняг. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието облачността ще е разкъсана до значителна в следобедните часове. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 13° – 16°. Температурата на морската вода е 11° – 12°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Над западните и северните райони от Балканите облачността ще е значителна и там ще има валежи, в Румъния и гръмотевична дейност. С повече слънчеви часове ще остане в югоизточната част от полуострова. По западното крайбрежие температурите още малко ще се повишат.