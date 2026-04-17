Украйна ще получи 2,7 милиарда евро след забавени реформи

„Това стана възможно благодарение на съвместните усилия на правителството и Върховната рада“, написа Свириденко в Telegram. Украйна е силно зависима от чуждестранни средства за финансиране на армията и поддържане на държавата, като голяма част от бюджетната подкрепа е обвързана с реформи за привеждане в съответствие с европейските норми.

Въпреки първоначалния добър напредък по дългия списък от реформи, изисквани от ЕС от 2024 г. насам, Киев забави темпото миналата година и е пропуснал крайните срокове по почти 20 задължителни промени. В отговор ЕС задържа милиарди евро. Приемането на три мерки миналата седмица отключи последния транш, но напредъкът остава ограничен спрямо натрупаното изоставане.

Киев е пропуснал крайни срокове и по реформи, обвързани със заемно споразумение с МВФ на стойност 8,1 млрд. долара. Сред причините за забавянето са комуникационна криза между правителството и парламента и трудният характер на някои реформи по време на война.

Свириденко обяви новите средства след среща с европейския комисар по разширяването Марта Кос в кулоарите на пролетните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон. „Реформите са там, защото са част от процеса на трансформация на икономиката и обществото. Наистина е изискващо и отнема време“, каза Кос.