Петък, 17 Април 2026, 14:45
Украйна ще получи 2,7 милиарда евро след забавени реформи

Юлия Свириденко Източник: БГНЕС
Украйна ще получи 2,7 млрд. евро от Европейския съюз по програмата „Механизъм за Украйна“, заяви министър-председателят Юлия Свириденко, след като парламентът прие три блокирани реформи миналата седмица.
 

„Това стана възможно благодарение на съвместните усилия на правителството и Върховната рада“, написа Свириденко в Telegram. Украйна е силно зависима от чуждестранни средства за финансиране на армията и поддържане на държавата, като голяма част от бюджетната подкрепа е обвързана с реформи за привеждане в съответствие с европейските норми.

 

Въпреки първоначалния добър напредък по дългия списък от реформи, изисквани от ЕС от 2024 г. насам, Киев забави темпото миналата година и е пропуснал крайните срокове по почти 20 задължителни промени. В отговор ЕС задържа милиарди евро. Приемането на три мерки миналата седмица отключи последния транш, но напредъкът остава ограничен спрямо натрупаното изоставане.

 

Киев е пропуснал крайни срокове и по реформи, обвързани със заемно споразумение с МВФ на стойност 8,1 млрд. долара. Сред причините за забавянето са комуникационна криза между правителството и парламента и трудният характер на някои реформи по време на война.

 

Свириденко обяви новите средства след среща с европейския комисар по разширяването Марта Кос в кулоарите на пролетните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон. „Реформите са там, защото са част от процеса на трансформация на икономиката и обществото. Наистина е изискващо и отнема време“, каза Кос.

