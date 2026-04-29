Сряда, 29 Април 2026, 12:56
Къде да се скрием при кризисна ситуация? Нова карта показва обществените укрития

Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
От Университетския аварийно-спасителен отряд са разработили актуална карта на обществените укрития в страната, чиято цел е да помогне на хората да бъдат по-добре подготвени при бедствия и извънредни ситуации. В нея са включени всички публично достъпни съоръжения, предназначени за защита на населението – както при въздушни атаки, така и при радиоактивно, химическо или биологично замърсяване.
 

Потребителите могат да видят къде се намират тези обекти и в какво състояние са ТУК.

 

Картата обхваща както София, така и други части на страната, като използва информация от Столичната община и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Отбелязани са както специално изградените убежища, така и други места, които могат да служат за укритие.

 

Въпреки че има нормативна база за изграждането и поддържането на подобни защитни съоръжения, много хора не са запознати с тяхното съществуване или не знаят къде е най-близкото укритие. Освен класическите бункери, за защита могат да се използват и обекти с двойно предназначение като метростанции, подземни паркинги, тунели и подлези. В тях обаче важат строги правила – забранени са пушенето, алкохолът, наркотиците, както и всякакви действия, които могат да застрашат безопасността или да повредят инфраструктурата.

 

Създаването на картата цели да повиши информираността и готовността на обществото при кризи. От спасителния отряд подчертават, че предварителната подготовка е от ключово значение, за да може хората да реагират спокойно и адекватно и да защитят както себе си, така и околните.

