Най-голям брой нови места се предвиждат в „Красна поляна“, където председателят на СОС Цветомир Петров и районният кмет Димитър Петров предлагат обновяване на 16 пространства и изграждането на близо 240 паркоместа. За реализацията на проекта ще бъдат необходими над 1.5 млн. лева.

Според Цветомир Петров изграждането на организирани паркинги е важна стъпка както за решаването на проблема с хаотичното паркиране, така и за подобряване на градската среда. По думите му автомобилите, които в момента спират върху кални терени, разнасят прах и замърсяване по улиците на столицата.

Нови паркоместа се планират и в районите „Овча купел“ и „Триадица“. Предложението е внесено от представители на ПП-ДБ, „Спаси София“ и „Синя София“, както и от районните кметове Ангел Стефанов и Димитър Божилов. Проектът предвижда над 700 нови паркоместа в кварталите „Овча купел 1“, „Стрелбище“ и „Гоце Делчев“. За „Овча купел“ са заложени шест обекта с обща стойност малко над 630 хил. лева, а за „Триадица“ инвестицията е за над 550 хил. лева.

Още близо 200 паркоместа са планирани и в район „Сердика“. Предложението е внесено от общинския съветник Димитър Димитров и районния кмет Момчил Даскалов и включва облагородяване на седем съществуващи „кални точки“. Стойността на проекта е близо 482 хил. лева.

Всички предложения вече са получили одобрение в Комисията по околна среда, а окончателното решение трябва да бъде взето от общинските съветници на заседанието на СОС в четвъртък.