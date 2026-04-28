Реклама / Ads
Вторник, 28 Април 2026, 15:23
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 488 | НОВИНИ

„Кални точки“ стават паркинги: СО изгражда 1200 нови паркоместа в четири квартала

Източник: БГНЕС
Столичният общински съвет ще гласува проект за разкриването на близо 1200 нови паркоместа в междублокови пространства в няколко района на София. Идеята е около 40 т.нар. „кални точки“ в районите „Красна поляна“, „Сердика“, „Овча купел“ и „Триадица“ да бъдат облагородени и превърнати в регламентирани паркинги.
 

Най-голям брой нови места се предвиждат в „Красна поляна“, където председателят на СОС Цветомир Петров и районният кмет Димитър Петров предлагат обновяване на 16 пространства и изграждането на близо 240 паркоместа. За реализацията на проекта ще бъдат необходими над 1.5 млн. лева.

 

Според Цветомир Петров изграждането на организирани паркинги е важна стъпка както за решаването на проблема с хаотичното паркиране, така и за подобряване на градската среда. По думите му автомобилите, които в момента спират върху кални терени, разнасят прах и замърсяване по улиците на столицата.

 

Нови паркоместа се планират и в районите „Овча купел“ и „Триадица“. Предложението е внесено от представители на ПП-ДБ, „Спаси София“ и „Синя София“, както и от районните кметове Ангел Стефанов и Димитър Божилов. Проектът предвижда над 700 нови паркоместа в кварталите „Овча купел 1“, „Стрелбище“ и „Гоце Делчев“. За „Овча купел“ са заложени шест обекта с обща стойност малко над 630 хил. лева, а за „Триадица“ инвестицията е за над 550 хил. лева.

 

Още близо 200 паркоместа са планирани и в район „Сердика“. Предложението е внесено от общинския съветник Димитър Димитров и районния кмет Момчил Даскалов и включва облагородяване на седем съществуващи „кални точки“. Стойността на проекта е близо 482 хил. лева.

 

Всички предложения вече са получили одобрение в Комисията по околна среда, а окончателното решение трябва да бъде взето от общинските съветници на заседанието на СОС в четвъртък.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 