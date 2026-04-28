По думите му „няколко олигархични семейства вече са напуснали страната“, включително роднини на зетя на Орбан и сина на един от най-близките му икономически съветници. Той добавя, че други влиятелни фамилии вече изтеглят децата си от училища и организират евентуално заминаване.

Мадяр твърди още, че разполага с информация за значителни финансови трансфери извън страната, свързани с хора от обкръжението на министъра, отговарящ за пропагандата и службите Антал Роган. Той посочва също така, че Льоринц Месарош – приятел от детството на Орбан и най-богатият човек в страната – планира да замине за Дубай със семейството си. Местни медии съобщават за прехвърляне на средства от фирмените към лични сметки и възможни финансови затруднения в някои компании, но тези твърдения не са независимо потвърдени. Самият Месарош не е коментирал. Компанията му „Месарош Груп“ заявява, че е изпратила писмо до Мадяр с цел предоставяне на точна информация и изясняване на напрежението.

По-рано този месец Мадяр насочи вниманието и към Адам Матолчи – син на дългогодишния икономически съветник на Орбан и бивш управител на централната банка. Според обвиненията чрез свързани компании са източени над 1 милиард евро от централната банка за десетилетие. И баща, и син отричат нарушения.

Сметната палата на Унгария вече е установила значителни загуби във фондации, свързани с централната банка, като средства са били пренасочвани към компании, близки до сина на управителя. Прокуратурата поема случая едва след изборите, което Мадяр определя като „твърде късно“.

Бившият гуверньор на централната банка Гьорги Матолчи напусна поста си миналата година, а синът му се е преместил в Дубай преди изборите. Мадяр заявява, че новото правителство ще поиска екстрадицията му от Обединените арабски емирства, ако е необходимо и с принудителни мерки. Между Унгария и ОАЕ няма договор за екстрадиция.

Адам Матолчи от своя страна заявява, че ще сътрудничи на властите и отрича обвиненията, подчертавайки, че доходите му са от законен бизнес и че няма връзка между неговите компании и фондовете на централната банка.

Сред хората от бизнес средите, свързвани с Орбан, се наблюдава разместване. Зетят му Ищван Тиборц се премества със семейството си в Ню Йорк, където съпругата му Рахел учи. Тиборц заявява, че ще продължи бизнес дейността си в Унгария чрез инвестиционната си група BDPST и остава ангажиран с икономиката на страната.

Бившият транспортен магнат Гьорги Ваберер и инвеститорът Даниел Йелинек също се дистанцират от системата, като пренасочват бизнеса си към Европа и други пазари.

Банкерът Шандор Чаани, председател на най-голямата унгарска банка OTP, заявява, че не очаква проблеми при смяна на властта и че бизнесът ще се адаптира към нормални пазарни условия.

Петер Мадяр обещава създаване и укрепване на антикорупционни органи и ревизия на големите обществени поръчки – ключово условие за размразяване на милиарди евро европейско финансиране, блокирано от ЕС заради съмнения за корупция и ерозия на демократичните стандарти. По думите му всеки, който е извличал неправомерни облаги от държавни средства, ще трябва да понесе отговорност, независимо дали става дума за близки до Орбан бизнесмени или висши фигури от системата.

В същото време част от бизнес средите вече се подготвят за промяна в политическата среда, като инвеститори и фондове проявяват подновен интерес към унгарски активи, които преди са били смятани за рискови заради политическата зависимост на икономиката.