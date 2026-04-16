Кола изгоря напълно край Владая, километрично задръстване към Перник

Лек автомобил се е запалил и е изгорял напълно на пътя София – Перник в района на Владая. Инцидентът е станал в участък с интензивен трафик, в близост до бензиностанция.
 

По първоначална информация огънят е обхванал превозното средство бързо и го е унищожил до основи. Причините за пожара все още се изясняват, като се предполага самозапалване или внезапно възникнал технически проблем по време на движение.

 

Свидетели съобщават в социалните мрежи, че заради инцидента се е образувало километрично задръстване на изхода на София в посока Перник. Движението в района е силно затруднено, а колоните от автомобили се придвижват бавно и на интервали.

 

Към момента няма данни за пострадали. На място се очаква намесата на екипи на пожарната и полицията.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Откриха изчезналия мъж край Драгалевския манастир, в добро състояние е 0| 126 | Откриха изчезналия мъж край Драгалевския манастир, в добро състояние е Джей Ди Ванс: Горд съм, че с Тръмп спряхме помощта за Украйна 0| 503 | Джей Ди Ванс: Горд съм, че с Тръмп спряхме помощта за Украйна

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 7| 11649 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“ 5| 4571 | Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“
Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа 14| 4528 | Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко 9| 4480 | BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко
„Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус 14| 4254 | „Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус
Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ 1| 4151 | Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ
35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор 14| 4144 | 35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор
Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник 19| 3617 | Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник
