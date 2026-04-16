По първоначална информация огънят е обхванал превозното средство бързо и го е унищожил до основи. Причините за пожара все още се изясняват, като се предполага самозапалване или внезапно възникнал технически проблем по време на движение.

Свидетели съобщават в социалните мрежи, че заради инцидента се е образувало километрично задръстване на изхода на София в посока Перник. Движението в района е силно затруднено, а колоните от автомобили се придвижват бавно и на интервали.

Към момента няма данни за пострадали. На място се очаква намесата на екипи на пожарната и полицията.