Четвъртък, 16 Април 2026, 10:10
Конституционният съд започва поредица от събития за 35-тата си годишнина

Източник: БГНЕС
Конституционният съд отбелязва 35-годишнината от създаването си с поредица от събития през 2026 г., като началото се поставя с тържествено честване на Деня на българската Конституция във Велико Търново, съобщи БТА. Официалната церемония ще се проведе в музея „Възраждане и Учредително събрание“ – историческото място, където на 16 април 1879 г. е приета Търновската конституция.
 

Събитието ще бъде открито от председателя на Конституционния съд Павлина Панова. В него ще участват представители на президентството, законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и на адвокатурата, академичните среди и бивши конституционни съдии.

 

В рамките на церемонията са предвидени редица официални приветствия – от президента Илияна Йотова, председателя на Народното събрание Рая Назарян и служебния министър-председател Андрей Гюров. Слова ще произнесат още кметът на Велико Търново Даниел Панов, председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, представител на Върховния административен съд, председателят на Висшия адвокатски съвет, омбудсманът и председателят на Съюза на юристите в България.

 

Първото събитие от юбилейната програма е тематично посветено на историята и развитието на българския конституционализъм. В рамките на форума ще бъдат изнесени няколко ключови доклада – проф. Милко Палангурски ще говори за конституционализма и ролята на Конституционния съд, проф. Пенчо Пенев ще представи личен поглед към началото на институцията, а съдия Янаки Стоилов ще анализира съотношението между конституционните принципи и тяхното практическо прилагане.

 

Събитието ще бъде съпроводено и от културна програма – детската вокална група „Пеещи камбанки“ ще изпълни акапелно химните на България и на Европейския съюз.

 

Юбилейната инициатива ще продължи с още два големи форума. На 20 май в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе международна академична конференция, посветена на съвременните предизвикателства пред конституционното право. Заключителното събитие е планирано за 15 октомври в София и ще бъде международен форум с участието на делегации от конституционни съдилища и институции от различни държави, които ще обсъждат актуални теми, свързани с върховенството на правото и ролята на конституционните юрисдикции.

