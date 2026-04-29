Реклама / Ads
Сряда, 29 Април 2026, 12:56
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 1038 | НОВИНИ

Лекарската такса скача с 300 процента?

Лекарската такса скача с 300 процента?
Редактор: Frognews
Българският лекарски съюз настоява за увеличаване на потребителската такса, която не е актуализирана от 2012 г. Темата се обсъжда между Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите. Личните лекари искат таксата да е 1% от минималната работна заплата, която в момента е 620 евро. През октомври миналата година се обсъждаше вариант за плавен преход с увеличение от 1 лев. В момента таксата е 1,48 евро, а пенсионерите я заплащат в намален размер – 51 цента.
 

От таксата са освободени деца, хора с онкологични заболявания, лица с ТЕЛК над 71%, както и бременни жени. Лекари настояват държавата да започне да покрива потребителските такси на групите, освободени от заплащането ѝ.

 

„Обикновено за здравеопазване, което е от национално значение за сигурността на страната, се говори малко преди и малко след избори. Услугата от 2012 г. не е претърпяла промяна. Минималната работна заплата тогава е била 270 лв.

 

Същевременно се вдигнаха цени на горива, банкови такси, храни“,, казва общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов.

 

Д-р Спасов уточни, че размерът на потребителската такса се определя в Закона за здравето, където изрично е написано 1% от минималната работна заплата, но през 2012 г. е допълнен този член с постановление на МС.

 

Пациентите обаче веднага реагират, че 6 евро е твърде висока такса.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 