Лекарската такса скача с 300 процента?

От таксата са освободени деца, хора с онкологични заболявания, лица с ТЕЛК над 71%, както и бременни жени. Лекари настояват държавата да започне да покрива потребителските такси на групите, освободени от заплащането ѝ.

„Обикновено за здравеопазване, което е от национално значение за сигурността на страната, се говори малко преди и малко след избори. Услугата от 2012 г. не е претърпяла промяна. Минималната работна заплата тогава е била 270 лв.

Същевременно се вдигнаха цени на горива, банкови такси, храни“,, казва общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов.

Д-р Спасов уточни, че размерът на потребителската такса се определя в Закона за здравето, където изрично е написано 1% от минималната работна заплата, но през 2012 г. е допълнен този член с постановление на МС.

Пациентите обаче веднага реагират, че 6 евро е твърде висока такса.