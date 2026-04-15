Мадяр за Груевски: Международен престъпник, който няма място в Унгария

Бъдещият унгарски премиер Петер Мадяр обяви, че бившият министър-председател на Северна Македония Никола Груевски е „международен престъпник“ и няма място в Унгария. Изявлението идва след изборната победа на партията му „Тиса“, която нанесе тежка загуба на „Фидес“ на Виктор Орбан.
 

Мадяр разкритикува остро политиката на предишното управление да предоставя убежище на спорни фигури. Той посочи като примери полските политици Збигнев Жиобро и Марчин Романовски, обвинени в злоупотреби, както и самия Груевски, получил закрила в Унгария при управлението на Орбан.

 

„Унгария не бива да се превръща в убежище за международни престъпници“, подчерта Мадяр, като допълни, че очаква и други европейски държави да екстрадират унгарски политици, ако те се укриват в чужбина.

 

На изборите на 12 април партията му печели убедително мнозинство – 138 места в 199-местния парламент, докато „Фидес“ получава 55 мандата, а проруската „Ми Хазанк“ – 6.

 

Никола Груевски, който управлява Северна Македония между 2006 и 2016 г., беше осъден през 2018 г. на две години затвор. Малко преди ареста си той напусна страната с помощта на унгарски структури, преминавайки през няколко държави, и впоследствие получи убежище в Будапеща.

 

Политиката му, включително т.нар. „антиквизация“, допринася за международната изолация на страната и забавя евроинтеграцията ѝ. Той е известен и с агресивната си риторика срещу България.

