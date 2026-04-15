Мадяр разкритикува остро политиката на предишното управление да предоставя убежище на спорни фигури. Той посочи като примери полските политици Збигнев Жиобро и Марчин Романовски, обвинени в злоупотреби, както и самия Груевски, получил закрила в Унгария при управлението на Орбан.

„Унгария не бива да се превръща в убежище за международни престъпници“, подчерта Мадяр, като допълни, че очаква и други европейски държави да екстрадират унгарски политици, ако те се укриват в чужбина.

На изборите на 12 април партията му печели убедително мнозинство – 138 места в 199-местния парламент, докато „Фидес“ получава 55 мандата, а проруската „Ми Хазанк“ – 6.

Никола Груевски, който управлява Северна Македония между 2006 и 2016 г., беше осъден през 2018 г. на две години затвор. Малко преди ареста си той напусна страната с помощта на унгарски структури, преминавайки през няколко държави, и впоследствие получи убежище в Будапеща.

Политиката му, включително т.нар. „антиквизация“, допринася за международната изолация на страната и забавя евроинтеграцията ѝ. Той е известен и с агресивната си риторика срещу България.