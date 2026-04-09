Мълния удари самолет над Варна: Зрелищни кадри и доказана авиационна сигурност

Източник: Facebook
Истински спектакъл на природните сили бе уловен в небето над Варна тази вечер. По време на излитане от летището в морската столица, товарен самолет Boeing 747-443 на авиокомпанията Atlas Air бе ударен от мощна мълния. Кадърът, запечатал момента на удара, бе публикуван от Станислав Манолов в социалните мрежи и бързо събра стотици споделяния.
 

Инцидентът е станал малко след 21:00 ч., когато районът около летището попадна в зона с интензивна гръмотевична активност. Въпреки директното попадение, екипажът е запазил пълно хладнокръвие и контрол над машината. Летателният съд е продължил безопасно по своя маршрут, като няма данни за пострадали или сериозни материални щети.

 

Защо самолетите са „недосегаеми“ за мълниите?

 

Макар и да изглеждат плашещо, ударите от мълнии са предвидени още при проектирането на съвременните самолети. Корпусът на машините действа като т.нар. Фарадеев кафез – алуминиевата обшивка провежда електрическия заряд по повърхността на фюзелажа и го отвежда обратно в атмосферата чрез специални разрядници на крилата и опашката.

 

Авиационните власти уточняват, че критичните системи, горивните резервоари и електрониката са двойно и тройно изолирани. Статистиката показва, че всеки търговски самолет бива удрян от мълния средно веднъж на година или на всеки 1000 летателни часа, без това да застрашава сигурността на полета.

 

Метеорологичната обстановка над Източна България остава динамична. От Meteo Balkans предупреждават за локални бури, но уверяват, че съвременните метеорологични радари на летищата позволяват на пилотите да заобикалят най-опасните ядра на бурите.




ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Трус в &quot;Долче&Габана&quot;: Оставка, продажби и кредитори 2| 2199 | Трус в "Долче&Габана": Оставка, продажби и кредитори Започва строителството на още една отсечка на &quot;Хемус&quot; 0| 2284 | Започва строителството на още една отсечка на "Хемус" ЦИК: При над 10 избиратели отваряме секции в болници и социални домове 0| 2208 | ЦИК: При над 10 избиратели отваряме секции в болници и социални домове Пак остър тон от Скопие: Въпросът с България се решава за един следобед 8| 2339 | Пак остър тон от Скопие: Въпросът с България се решава за един следобед

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Още милиони за МВР: Докога ще е това глезене с наши пари, без реформи и резултати? 19| 4720 | Още милиони за МВР: Докога ще е това глезене с наши пари, без реформи и резултати?
Мелания изненада Доналд Тръмп с изявление за Епстийн 14| 4164 | Мелания изненада Доналд Тръмп с изявление за Епстийн
Може ли да бъде отнета титлата „Герой на Украйна“ на Бубка? 1| 3627 | Може ли да бъде отнета титлата „Герой на Украйна“ на Бубка?
„Двигателят ни отказа с гръм“: Първият български космонавт за полета със „Съюз-33“ преди 47 години 3| 3363 | „Двигателят ни отказа с гръм“: Първият български космонавт за полета със „Съюз-33“ преди 47 години
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 4| 3139 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Българинът, разработил камерите на "Артемис" на НАСА: Целта ни е да летят и до Марс 13| 2901 | Българинът, разработил камерите на "Артемис" на НАСА: Целта ни е да летят и до Марс
Разпети петък – без Света литургия през деня, изнася се Христовата плащаница 0| 2838 | Разпети петък – без Света литургия през деня, изнася се Христовата плащаница
