Инцидентът е станал малко след 21:00 ч., когато районът около летището попадна в зона с интензивна гръмотевична активност. Въпреки директното попадение, екипажът е запазил пълно хладнокръвие и контрол над машината. Летателният съд е продължил безопасно по своя маршрут, като няма данни за пострадали или сериозни материални щети.

Защо самолетите са „недосегаеми“ за мълниите?

Макар и да изглеждат плашещо, ударите от мълнии са предвидени още при проектирането на съвременните самолети. Корпусът на машините действа като т.нар. Фарадеев кафез – алуминиевата обшивка провежда електрическия заряд по повърхността на фюзелажа и го отвежда обратно в атмосферата чрез специални разрядници на крилата и опашката.

Авиационните власти уточняват, че критичните системи, горивните резервоари и електрониката са двойно и тройно изолирани. Статистиката показва, че всеки търговски самолет бива удрян от мълния средно веднъж на година или на всеки 1000 летателни часа, без това да застрашава сигурността на полета.

Метеорологичната обстановка над Източна България остава динамична. От Meteo Balkans предупреждават за локални бури, но уверяват, че съвременните метеорологични радари на летищата позволяват на пилотите да заобикалят най-опасните ядра на бурите.