Повод за острата реакция е решение на Върховния административен съд (ВАС), с което се отменят ключови разпоредби, касаещи оценяването на изпитните резултати. Според Делчева, в момента липсват ясни и законосъобразни процедури, което поставя под риск нормалното провеждане на матурите и обективността на крайните резултати.

Омбудсманът настоява Министерството на образованието и науката (МОН) своевременно да уреди ситуацията, като гарантира на зрелостниците две основни неща:

1. Пълен достъп до вече оценените им изпитни работи.



2. Реален механизъм за преразглеждане на оценките при ясни, обективни правила и спазване на конкретни срокове.



„Липсата на ясни процедури застрашава правата на учениците в един от най-важните моменти от тяхното образование“, категорична е Делчева.

Тя очаква от министър Игнатов бърза реакция, за да се избегне напрежение сред зрелостниците и техните родители броени дни преди изпитите.