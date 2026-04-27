Матурите под въпрос? Омбудсманът алармира за правен парадокс след решение на съда

Омбудсманът Велислава Делчева призова за пълна прозрачност и гарантиране на правата на учениците при предстоящите държавни зрелостни изпити. В спешно становище до министъра на образованието Сергей Игнатов тя настоява за незабавни нормативни промени.
 

Повод за острата реакция е решение на Върховния административен съд (ВАС), с което се отменят ключови разпоредби, касаещи оценяването на изпитните резултати. Според Делчева, в момента липсват ясни и законосъобразни процедури, което поставя под риск нормалното провеждане на матурите и обективността на крайните резултати.

 

Омбудсманът настоява Министерството на образованието и науката (МОН) своевременно да уреди ситуацията, като гарантира на зрелостниците две основни неща:

 

1. Пълен достъп до вече оценените им изпитни работи.


2. Реален механизъм за преразглеждане на оценките при ясни, обективни правила и спазване на конкретни срокове.


„Липсата на ясни процедури застрашава правата на учениците в един от най-важните моменти от тяхното образование“, категорична е Делчева.

 

Тя очаква от министър Игнатов бърза реакция, за да се избегне напрежение сред зрелостниците и техните родители броени дни преди изпитите.

