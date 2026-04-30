По думите на Хаменей инициативата ще постави началото на „нов етап“ в развитието на Персийския залив и ще донесе икономически ползи за държавите в региона. Той заяви, че Иран възнамерява да гарантира сигурността на водния път и да ограничи действия, които според Техеран застрашават използването му.

Според Reuters протокът на практика остава блокиран заради конфликта между Иран и САЩ, което е прекъснало около 20% от глобалните доставки на петрол и газ и е довело до рязък скок на цените.

Съединените щати пък търсят международна подкрепа за създаване на коалиция, която да възстанови корабоплаването в района и да гарантира сигурността на търговските маршрути.

Анализатори предупреждават, че подобни инициативи от страна на Техеран – включително идеи за „управление“ на протока – могат да задълбочат напрежението и да създадат риск за глобалната енергийна сигурност. Ормузкият проток е ключов коридор за световната икономика, а всякакви ограничения върху достъпа до него имат директен ефект върху цените на горивата и инфлацията.

На този фон изявленията на Хаменей се възприемат не само като вътрешнополитическо послание, но и като част от по-широка геополитическа конфронтация в региона.

Също така, повече от шест седмици след като беше обявен за нов върховен лидер на Иран след убийството на баща си, Моджтаба Хаменей остава почти невидим за обществото. В разгара на война, която поставя под въпрос самото оцеляване на режима, неговото отсъствие поражда все повече въпроси – не само за здравето му, но и за това кой реално взема решенията в Техеран.

