Реклама / Ads
Събота, 18 Април 2026, 02:10
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 2178 | НОВИНИ

МВФ: Новото правителство на България ще трябва да преразгледа фискалната политика

Международният валутен фонд (МВФ) понижи прогнозата за растежа на българската икономика с 0,3 процентни пункта до 2,8%. Войната в Близкия Изток не оказва значително влияние, но МВФ изразява притеснения за икономическата среда. Заместник-директорът на департамента за Европа, Хелге Бергер, подчертава повишената прогноза за инфлацията.
 

Преразгледаната прогноза за инфлацията в България е с около 0,5 процентни пункта по-висока от очакваното през октомври и достига 3,8 процента.

 

Бергер посочи, че икономиката се намира в среда на силно вътрешно търсене, бързо нарастващо потребление, увеличаващ се дефицит по текущата сметка и продължаваща експанзионистична фискална политика. Според него това не е правилният подход в ситуация, в която цените растат силно.

 

Според него едно от основните предизвикателства пред бъдещото правителство ще бъде преразглеждането на фискалната политика с цел преминаване от експанзионистичен към по-неутрален режим.

 

Това може да се направи, например, като се обърне внимание на бързия ръст на заплатите в публичния сектор и на автоматичната индексация на социалните плащания. Разбира се, това е и подходящ момент да се помисли за реформи, които могат да подпомогнат растежа, като се има предвид понижената прогноза за растежа, каза Бергер.

 

Той отбеляза, че съществуват възможности за по-ефективно използване на европейските фондове чрез насочването им към публични инвестиции.

 

Сред препоръките на представителя на МВФ са и разработването на дългосрочна програма за структурни реформи, включително в областта на управлението, инвестициите в човешки капитал и образованието.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 