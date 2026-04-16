Реклама / Ads
Четвъртък, 16 Април 2026, 10:10
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 383 | НОВИНИ

Най-малко 10 учени в стратегически области са изчезнали в САЩ. Белият дом ще разследва

Източник: БГНЕС
Белият дом е започнал преглед на серия от съобщения и сигнали, свързани с мистериозни изчезвания и смъртни случаи на поне десет американски учени, които са имали достъп до класифицирана информация в областта на ядрените технологии и аерокосмическите изследвания, съобщава TRT World. От администрацията на Белия дом посочват, че все още няма пълна координация със съответните служби, но моделът на инцидентите е достатъчно тревожен, за да бъде подложен на официална проверка.
 

Сред засегнатите случаи са изследователи и специалисти, работили в ключови държавни и военни научни структури. Споменава се изчезването на Моника Хасинто Реза – старши инженер в Лабораторията за реактивно движение на НАСА, която е изчезнала през юни 2025 г. по време на престой в Калифорния. Друг случай е този на Стивън Гарсия – подизпълнител, свързан с обект за национална сигурност, който е в неизвестност от август 2025 г. Посочени са още Антъни Чавес, бивш служител в Лос Аламос, изчезнал през май същата година, както и пенсионираният висш военен Уилям Маккасланд, в неизвестност от началото на 2026 г.

 

Паралелно с тези изчезвания внимание привличат и няколко необяснени смъртни случая сред учени, работили по чувствителни космически и отбранителни програми. Сред тях са Франк Майвалд от НАСА, починал през 2024 г. без публично обявена причина, както и Майкъл Дейвид Хикс – участник в ключови космически мисии, починал през 2023 г., също без официално разяснение.

 

Според информацията случаите се засилват, след като американските власти са издали указания към НАСА и Пентагона за ускоряване на разработката на ядрени технологии за космически цели, което допълнително повишава чувствителността около темата.

 

В Конгреса вече се засилва натиска за общо разследване, като представители настояват ФБР да се включи официално, заради концентрацията на инциденти сред хора, свързани с високотехнологични и стратегически проекти.

 

Макар разследванията да продължават поотделно, експерти по сигурността отбелязват обезпокоителна тенденция – в някои от случаите изчезналите са оставили лични вещи като телефони и документи, което подхранва съмнения за възможни пробиви в сигурността или целенасочени действия срещу лица, работещи по чувствителни държавни програми.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 