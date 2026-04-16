Сред засегнатите случаи са изследователи и специалисти, работили в ключови държавни и военни научни структури. Споменава се изчезването на Моника Хасинто Реза – старши инженер в Лабораторията за реактивно движение на НАСА, която е изчезнала през юни 2025 г. по време на престой в Калифорния. Друг случай е този на Стивън Гарсия – подизпълнител, свързан с обект за национална сигурност, който е в неизвестност от август 2025 г. Посочени са още Антъни Чавес, бивш служител в Лос Аламос, изчезнал през май същата година, както и пенсионираният висш военен Уилям Маккасланд, в неизвестност от началото на 2026 г.

Паралелно с тези изчезвания внимание привличат и няколко необяснени смъртни случая сред учени, работили по чувствителни космически и отбранителни програми. Сред тях са Франк Майвалд от НАСА, починал през 2024 г. без публично обявена причина, както и Майкъл Дейвид Хикс – участник в ключови космически мисии, починал през 2023 г., също без официално разяснение.

Според информацията случаите се засилват, след като американските власти са издали указания към НАСА и Пентагона за ускоряване на разработката на ядрени технологии за космически цели, което допълнително повишава чувствителността около темата.

В Конгреса вече се засилва натиска за общо разследване, като представители настояват ФБР да се включи официално, заради концентрацията на инциденти сред хора, свързани с високотехнологични и стратегически проекти.

Макар разследванията да продължават поотделно, експерти по сигурността отбелязват обезпокоителна тенденция – в някои от случаите изчезналите са оставили лични вещи като телефони и документи, което подхранва съмнения за възможни пробиви в сигурността или целенасочени действия срещу лица, работещи по чувствителни държавни програми.