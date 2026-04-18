Никола Цолов: Шансовете ми за Формула 1 са големи

Цолов обаче уточни, че всички информации за негово качване във Формула 1 към момента са само спекулации: „Още нищо не е ясно. Със сигурност аз съм човекът, който най-много иска всичко да е сигурно. Но все още е супер рано - минало е само едно състезание на Формула 2 през този сезон, така че това нещо ще стане ясно евентуално в края на годината".

Той допълни, че след двете отложени състезания в Бахрейн и Джеда, сега започва най-интензивната част от сезона във Формула 2 - следващият старт е в Маями (1-3 май) и в следващите 12 седмици девет са състезателни.

Цолов използва паузата в календара, за да участва в 12-часовата надпревара по издържливост на пистата край Хасково, което е първо състезание от новия сезон в Европейския картинг шампионат по издръжливост и част от 9-ия сезон на Karting Events Bulgaria. В състезанието участват 67 отбора и над 200 пилота от 11 нации, което го прави досега най-мащабното в Европа. Пилотите от тимовете ще се сменят на час в кокпита. За поредна година събитието има и благотворителна цел - да се съберат средства за лечение на болно дете от Хасково.