Никола Цолов: Шансовете ми за Формула 1 са големи

Редактор: Frognews
Шансовете за Формула 1 винаги са големи, заяви българският пилот от Формула 2 Никола Цолов в Хасково. Формула 1 е само на една крачка от Формула 2, но успехът зависи от доброто представяне и наличието на спонсори. Ред Бул трябва да ме хареса и да се представям добре, допълни той.
 

Цолов обаче уточни, че всички информации за негово качване във Формула 1 към момента са само спекулации: „Още нищо не е ясно. Със сигурност аз съм човекът, който най-много иска всичко да е сигурно. Но все още е супер рано - минало е само едно състезание на Формула 2 през този сезон, така че това нещо ще стане ясно евентуално в края на годината".

 

Той допълни, че след двете отложени състезания в Бахрейн и Джеда, сега започва най-интензивната част от сезона във Формула 2 - следващият старт е в Маями (1-3 май) и в следващите 12 седмици девет са състезателни.

 

Цолов използва паузата в календара, за да участва в 12-часовата надпревара по издържливост на пистата край Хасково, което е първо състезание от новия сезон в Европейския картинг шампионат по издръжливост и част от 9-ия сезон на Karting Events Bulgaria. В състезанието участват 67 отбора и над 200 пилота от 11 нации, което го прави досега най-мащабното в Европа. Пилотите от тимовете ще се сменят на час в кокпита. За поредна година събитието има и благотворителна цел - да се съберат средства за лечение на болно дете от Хасково.

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Николай Младенов: Преговорите за Газа навлизат в решителна фаза 2| 621 | Николай Младенов: Преговорите за Газа навлизат в решителна фаза Хиляди на протест в Загреб за по-високи заплати и пенсии 1| 1047 | Хиляди на протест в Загреб за по-високи заплати и пенсии Китайски учени са създали материал, който преобразува светлината в електричество 0| 1529 | Китайски учени са създали материал, който преобразува светлината в електричество

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? 35| 9945 | Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност?
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 13| 6345 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент 10| 5469 | Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент
Кремъл с огромни загуби: Русия надплатила 130 милиарда долара заради санкциите 4| 4637 | Кремъл с огромни загуби: Русия надплатила 130 милиарда долара заради санкциите
Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа 11| 4410 | Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа
Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини 7| 4127 | Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини
Хората с глас за малките партии не са статистика 32| 4113 | Хората с глас за малките партии не са статистика
Руски войници масово се обръщат към вещици за спасение от войната 16| 3520 | Руски войници масово се обръщат към вещици за спасение от войната
