Реклама / Ads
Вторник, 21 Април 2026, 12:08
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 1410 | НОВИНИ

Николай Младенов: Има шанс за разоръжаване на Хамас, но времето е ограничено

Николай Младенов: Има шанс за разоръжаване на Хамас, но времето е ограничено
Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Николай Младенов заяви, че е „умерено оптимистичен“ за възможността да бъде постигнато споразумение за разоръжаване на Хамас и други въоръжени групировки в Ивицата Газа, но предупреди, че процесът ще бъде дълъг и сложен, съобщава Reuters.
 

В интервю за агенцията при посещението си в Брюксел той посочи, че през последните седмици са проведени интензивни и трудни разговори с представители на Хамас.

 

„Те не са лесни“, казва Младенов. „Умерено оптимистичен съм, че ще успеем да изработим договореност, която да работи за всички страни и най-вече за хората в Газа“.


План за разоръжаване и ново управление


По думите му в момента се подготвя план, който ще включва разоръжаване, нов модел на управление в анклава и условия за изтегляне на израелските сили.

 

Младенов подчертава, че времето е ключово. Според него напредък трябва да има в рамките на дни или най-много няколко седмици.

 

„Ако изгубим тази инерция, всяко решение ще стане много по-трудно“, посочва той пред Reuters.

 

Без да навлиза в детайли, дипломатът отбелязва, че се обсъжда „добър път напред и с двете страни“.


„Жълтата линия“ и хуманитарният достъп


Сред основните теми в разговорите е т.нар. „жълта линия“ – зоната под израелски контрол след примирието. Според информация на Reuters Израел е изтеглил тази линия по-навътре в Газа.

 

Младенов заявява, че на място има редица нерешени въпроси, включително именно тази зона, както и достъпът до хуманитарна помощ и лекарства.

 

В същото време се отчита ограничено облекчаване на ситуацията. През последните дни се увеличава броят на хората, които могат да преминават през граничния пункт Рафах, както и доставките на стоки към анклава.


Малки стъпки към споразумение


Младенов подчертава, че процесът изисква изграждане на доверие.

 

„Това е сложен процес, в който се правят много малки стъпки, за да се стигне до пълно изпълнение на плана“, казва той.


Политическа и финансова рамка


В Брюксел палестинският премиер Мохамед Мустафа заяви, че Газа се нуждае от „една държава, едно правителство и един закон“. Той отбеляза, че по редица въпроси има съвпадение на позициите с Младенов.

 

По отношение на финансирането Младенов увери, че средствата, обещани от САЩ и партньорите им, са налични.

 

По-рано Доналд Тръмп заяви, че съюзници на Вашингтон са обещали над 7 млрд. долара помощ за Газа, а САЩ ще предоставят още 10 млрд. долара. Според Reuters обаче до момента е изплатена само част от средствата.

 

Младенов подчерта, че към този момент няма финансови затруднения в работата на Съвета за мир.

 

Автор: Илияна Маринкова
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 