В интервю за агенцията при посещението си в Брюксел той посочи, че през последните седмици са проведени интензивни и трудни разговори с представители на Хамас.

„Те не са лесни“, казва Младенов. „Умерено оптимистичен съм, че ще успеем да изработим договореност, която да работи за всички страни и най-вече за хората в Газа“.



План за разоръжаване и ново управление



По думите му в момента се подготвя план, който ще включва разоръжаване, нов модел на управление в анклава и условия за изтегляне на израелските сили.

Младенов подчертава, че времето е ключово. Според него напредък трябва да има в рамките на дни или най-много няколко седмици.

„Ако изгубим тази инерция, всяко решение ще стане много по-трудно“, посочва той пред Reuters.

Без да навлиза в детайли, дипломатът отбелязва, че се обсъжда „добър път напред и с двете страни“.



„Жълтата линия“ и хуманитарният достъп



Сред основните теми в разговорите е т.нар. „жълта линия“ – зоната под израелски контрол след примирието. Според информация на Reuters Израел е изтеглил тази линия по-навътре в Газа.

Младенов заявява, че на място има редица нерешени въпроси, включително именно тази зона, както и достъпът до хуманитарна помощ и лекарства.

В същото време се отчита ограничено облекчаване на ситуацията. През последните дни се увеличава броят на хората, които могат да преминават през граничния пункт Рафах, както и доставките на стоки към анклава.



Малки стъпки към споразумение



Младенов подчертава, че процесът изисква изграждане на доверие.

„Това е сложен процес, в който се правят много малки стъпки, за да се стигне до пълно изпълнение на плана“, казва той.



Политическа и финансова рамка



В Брюксел палестинският премиер Мохамед Мустафа заяви, че Газа се нуждае от „една държава, едно правителство и един закон“. Той отбеляза, че по редица въпроси има съвпадение на позициите с Младенов.

По отношение на финансирането Младенов увери, че средствата, обещани от САЩ и партньорите им, са налични.

По-рано Доналд Тръмп заяви, че съюзници на Вашингтон са обещали над 7 млрд. долара помощ за Газа, а САЩ ще предоставят още 10 млрд. долара. Според Reuters обаче до момента е изплатена само част от средствата.

Младенов подчерта, че към този момент няма финансови затруднения в работата на Съвета за мир.