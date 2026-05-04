Понеделник, 04 Май 2026, 12:49
Нощно парти в Оклахома завърши със стрелба и десетки ранени

Редактор: Frognews
Най-малко 10 души са ранени при стрелба по време на парти край езерото Аркадия, североизточно от Оклахома Сити. Инцидентът е станал в неделя, съобщи местната полиция, цитирана от KOCO-TV (партньор на ABC).
 

Според полицейското управление в Едмънд, екипи на спешна помощ са транспортирали 10 пострадали до болници в района. Очаква се броят им да нарасне, тъй като е възможно част от ранените да са потърсили медицинска помощ сами.

 

Към момента няма официална информация за състоянието на пострадалите.

 

Полицията съобщи, че все още няма задържани заподозрени за стрелбата. Разследващите са срещнали трудности при огледа на местопроизшествието заради тъмнината, но очакват работата им да бъде улеснена с настъпването на деня.

 

Властите са получили множество сигнали на спешния телефон веднага след началото на инцидента.

 

Събирането, описано от очевидци като „неделна забавна сбирка“, е привлякло предимно млади хора и тийнейджъри. От полицията уточняват, че все още нямат подробности за характера на събитието и дали е било свързано с конкретен повод.

 

Органите на реда призовават всеки, който разполага с информация, да се свърже с тях.




