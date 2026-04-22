Нов обрат: Тръмп удължи примирието с Иран, Техеран мълчи

От иранска страна обаче сигналите остават предпазливи. Високопоставен представител заявява, че Техеран е готов да участва в разговори в Исламабад, но само ако САЩ се откажат от политиката на натиск и заплахи. Иран отхвърля всякакви преговори, които биха означавали капитулация, и обвинява Вашингтон, че усложнява ситуацията с нови действия – включително блокадата на пристанища и задържането на ирански кораб и неговия екипаж.

Пакистан, който посредничи в конфликта, продължава активните дипломатически усилия. Премиерът Шехбаз Шариф приветства решението за удължаване на примирието и изрази надежда, че това ще даде време за постигане на по-широко мирно споразумение. В същото време властите в Исламабад все още очакват окончателен отговор от Иран дали ще се включи във втория кръг преговори.

Ирански представители подчертават, че решението е ключово в навечерието на изтичането на примирието, но засега не е взето. Те изразяват и сериозни опасения относно действията на САЩ и променливата им позиция в преговорния процес.

Междувременно Тръмп също дава противоречиви сигнали – от една страна говори за възможност за „голяма сделка“, а от друга предупреждава, че при провал на преговорите военните действия, включително бомбардировки, ще продължат. Според него САЩ са в силна позиция и няма да разполагат с много време за постигане на споразумение. Не на последно място, само часове преди да обяви продължаването на споразумението, американският президент беше категоричен, че такова няма да има.