Реклама / Ads
Сряда, 22 Април 2026, 10:51
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
8| 1444 | НОВИНИ

Нов обрат: Тръмп удължи примирието с Иран, Техеран мълчи

Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон ще удължи прекратяването на огъня с Иран по искане на Пакистан, като същевременно ще запази военноморската блокада и ще държи армията в пълна готовност. Според него примирието ще остане в сила, докато продължават преговорите или докато не бъде намерено окончателно решение, пише Reuters.
 

От иранска страна обаче сигналите остават предпазливи. Високопоставен представител заявява, че Техеран е готов да участва в разговори в Исламабад, но само ако САЩ се откажат от политиката на натиск и заплахи. Иран отхвърля всякакви преговори, които биха означавали капитулация, и обвинява Вашингтон, че усложнява ситуацията с нови действия – включително блокадата на пристанища и задържането на ирански кораб и неговия екипаж.

 

Пакистан, който посредничи в конфликта, продължава активните дипломатически усилия. Премиерът Шехбаз Шариф приветства решението за удължаване на примирието и изрази надежда, че това ще даде време за постигане на по-широко мирно споразумение. В същото време властите в Исламабад все още очакват окончателен отговор от Иран дали ще се включи във втория кръг преговори.

 

Ирански представители подчертават, че решението е ключово в навечерието на изтичането на примирието, но засега не е взето. Те изразяват и сериозни опасения относно действията на САЩ и променливата им позиция в преговорния процес.

 

Междувременно Тръмп също дава противоречиви сигнали – от една страна говори за възможност за „голяма сделка“, а от друга предупреждава, че при провал на преговорите военните действия, включително бомбардировки, ще продължат. Според него САЩ са в силна позиция и няма да разполагат с много време за постигане на споразумение. Не на последно място, само часове преди да обяви продължаването на споразумението, американският президент беше категоричен, че такова няма да има.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 