Украйна арестува ученик, вербуван за атентати от руските служби

Планът е предвиждал първата бомба да избухне през нощта на 17 април, а втората – да бъде активирана след пристигането на спасителните екипи на място. Службите обаче са разкрили схемата навреме и са обезвредили устройствата, преди да бъдат задействани. Заподозреният е задържан непосредствено след поставянето им.

Разследването показва, че става дума за 17–годишен ученик, който е бил вербуван чрез Telegram, докато е търсел начин да печели лесно пари. По инструкции на свои „куратори“ той закупил необходимите компоненти, сглобил бомбите в нает гараж и получил възнаграждение за това.

След уточняване на целта младежът поставил устройствата през нощта, за да избегне свидетели.

Ако бъде признат за виновен, той може да получи до 10 години затвор, както и конфискация на имущество.

Междувременно руската армия продължава със среднощните удари срещу украинска територия. 11 души са били ранени в Харковска област след масирана атака срещу населени места в Богодуховски район, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

На 21 април руските сили са нанесли удар с бойни дронове срещу общините Богодухов и Золочев. При атаката са засегнати гражданска инфраструктура и жилищни райони. В резултат на ударите са избухнали няколко пожара, като са пострадали частни домове, търговски обекти, административни сгради и граждански предприятия.

На място продължават да работят екипи на спешните служби и правоохранителните органи, които овладяват последиците от нападението.

От руското министерство на отбраната пък съобщиха, че силите за противовъздушна отбрана са свалили през изминалата нощ 155 украински дрона.

Според ведомството дежурните системи за ПВО са „прехванали и унищожили“ безпилотните летателни апарати над редица руски региони, включително Курска, Самарска, Белгородска, Брянска, Воронежка, Саратовска, Пензенска, Уляновска, Волгоградска и Ростовска област, както и над Краснодарския край. Част от дроновете са били свалени и над акваторията на Черно море.

Руската страна допълва, че са унищожени безпилотни апарати и над Кримския полуостров.