По думите на Мадяр държавният глава е дал индикация, че учредителното заседание може да се проведе след празничните дни около 1 май. Като най-вероятни дати се обсъждат 6 или 7 май. Формалното свикване на парламента ще постави началото на процедурата по съставяне на ново правителство.

Очаква се именно на първото заседание президентът да възложи на Мадяр мандат за съставяне на кабинет. Лидерът на изборите заяви, че процесът може да приключи до средата на месеца или дори по-рано, ако преговорите вървят бързо.















Срещата между двамата обаче премина на фона на остро напрежение. Мадяр потвърди, че е призовал президента Шуйок да подаде оставка. Той отправи същото искане още в първите дни след изборите и сега го повтори както от свое име, така и от името на избирателите, които са го подкрепили.

„Казах му отново, от свое име и от името на унгарския народ, че той е недостоен да въплъщава единството на унгарския народ и е неспособен да следи за спазването на закона“, заяви Мадяр пред медиите след срещата в президентския дворец.

Политикът подчерта, че ако държавният глава не се оттегли доброволно, новото мнозинство ще предприеме законодателни действия. Сред възможните стъпки са и промени в конституцията, които да позволят освобождаването му от поста. Мадяр посочи, че подобни мерки ще засегнат и други ключови позиции в държавата, които според него са заети от фигури, свързани с досегашното управление на Виктор Орбан.

Ситуацията очертава началото на остър политически сблъсък в Унгария още преди официалното встъпване на новото управление. Предстоящото учредително заседание на парламента ще бъде първият тест за това дали новата власт ще успее бързо да консолидира институциите и да наложи промени.