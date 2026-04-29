В очакване на Гергьовден: Колко ще ни струва агнешкото

Част от потребителите вече са се снабдили за празника, въпреки че за някои цените остават високи. Други пък не държат задължително на агнешко и биха избрали алтернативи.

В отделни магазини цените се запазват на нивата от Великден, особено когато се предлага българско месо от малки ферми, което обикновено е по-скъпо заради по-високото качество. В същото време производителите отчитат спад в изкупните цени – около 5 евро за килограм живо тегло, както и по-слабо търсене. Това води до загуби за фермерите, особено за тези, които не са успели да реализират продукцията си по празниците.

От бранша предупреждават, че значителна част от агнешкото за Гергьовден отново ще бъде вносно – основно от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия. Според прогнозите, повече от половината месо на пазара може да не е българско, а цени над 18–19 евро за килограм се смятат за неоправдано високи.

От Българската агенция по безопасност на храните съобщават, че около празника ще бъдат засилени проверките. Инспекциите ще следят за произхода на месото и за спазването на изискванията за съхранение.