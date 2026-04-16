Четвъртък, 16 Април 2026, 15:09
ЕК одобри 334 млн. евро помощ за по-ниски цени на тока за бизнеса в България

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ, която ще осигури временно облекчение на цените на електроенергията за енергоемки предприятия в България. Мярката е част от Рамката за държавна помощ по Пакта за чиста промишленост, приета през юни 2025 г., и се прилага също в Германия и Словения.
 

Съществено условие е част от получената подкрепа да бъде инвестирана обратно в мерки за декарбонизация.

 

За България е предвиден бюджет от 334 милиона евро. Средствата ще се използват за компенсиране на част от разходите за електроенергия на предприятията през следващите три години. Мярката е насочена към сектори с висок риск от изнасяне на производството извън ЕС заради по-ниски екологични изисквания.

 

Схемата ще действа от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2028 г. Подкрепата ще се предоставя чрез доставчиците на електроенергия, като ще се отразява директно върху месечните сметки на компаниите.

 

Мярката има своята логика, защото цели да защити българските енергоемки предприятия в условията на високи цени на електроенергията. Такива компании често са под натиск да преместят производството си извън ЕС, където разходите са по-ниски и екологичните изисквания – по-слаби. В този смисъл помощта може да запази работни места и индустриален капацитет в страната.

 

Положителен елемент е и условието част от средствата да се инвестират в декарбонизация. Това означава, че мярката не е само краткосрочна подкрепа, а има потенциал да ускори модернизацията на индустрията и прехода към по-чиста енергия.

 

В същото време съществуват и сериозни рискове. Ако контролът върху разходването на средствата е слаб, има опасност помощта да не доведе до реални промени, а просто да компенсира текущи разходи. Освен това подобни интервенции изкривяват пазара и създават зависимост от държавна подкрепа.

 

Затова мярката може да се определи като оправдана в краткосрочен план, но успехът ѝ зависи от строг контрол, прозрачност и реални инвестиции в ефективност и зелени технологии. 

