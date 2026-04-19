Опашки в Лондон и висока активност в Германия и Франция

В британската столица десетки сънародници се наредиха пред секциите още в ранните часове. Част от тях пристигнаха по-рано, за да избегнат струпвания, а на място се попълват декларации. В посолството в Лондон са разкрити седем секции, като още от сутринта се наблюдава засилен поток от избиратели.

Висок интерес и в Германия



В Германия, където се намира една от най-големите български общности зад граница, са разкрити 70 секции в 49 града. Изборният ден започна нормално, макар в някои градове, като Мюнхен, да има секции с намален състав заради неявили се членове на комисии.

Очакванията са за висока избирателна активност, подкрепени от големия брой подадени заявления за гласуване. За много българи зад граница участието във вота остава начин да запазят връзката си с България и да влияят върху посоката ѝ на развитие.

Засилен интерес и във Франция



Активност се наблюдава и във Франция, където са разкрити 19 секции. Пред тях също се образуват опашки, а декларации могат да се попълват на място.

Три от секциите се намират в посолството в Париж, като само там е осигурено машинно гласуване. В останалите секции вотът се упражнява с хартиени бюлетини.

Очаквания за висока активност



Въпреки добрата организация, остава въпросът дали всички желаещи ще успеят да гласуват, особено в големите градове, където се образуват опашки.

Първите часове на изборния ден показват силен интерес от страна на българите в чужбина, като активността в ключови европейски държави остава висока още от самото начало.