Динамично време след изборите: Дъжд, гръмотевици и риск от градушки

В Централна и Източна България се очакват гръмотевични бури с временно интензивни валежи, силни пориви на вятъра и възможни градушки. В Северна България ще духа умерен до силен западен вятър. Дневните температури ще бъдат между 15° и 22°.

Валежи и в планините



В планинските райони също ще има променлива облачност с локални валежи и гръмотевици. Сняг е възможен само по най-високите върхове. Температурите там ще са малко над нулата, а в по-ниските части ще достигат 10–12°.

Дъждовна среда на седмицата



Във вторник и сряда времето ще остане облачно и дъждовно. Валежите ще са по-интензивни в южната част на страната, като на места ще има и гръмотевични процеси с риск от градушки. Температурите ще се понижат и ще бъдат между 10° и 15°.

По-спокойно към края на седмицата



В четвъртък и петък валежите ще намалеят и ще са на по-малко места. В четвъртък сутрин в отделни котловини на Западна и Централна България ще има условия за слана.