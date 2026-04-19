Неделя, 19 Април 2026, 15:28
Динамично време след изборите: Дъжд, гръмотевици и риск от градушки

Седмицата след изборите започва с променливо време. Сутринта ще е сравнително спокойна, но на места в низините ще има намалена видимост. Още следобед обаче облачността ще се увеличи и на много места ще превали дъжд.
 

В Централна и Източна България се очакват гръмотевични бури с временно интензивни валежи, силни пориви на вятъра и възможни градушки. В Северна България ще духа умерен до силен западен вятър. Дневните температури ще бъдат между 15° и 22°.

 

Валежи и в планините


В планинските райони също ще има променлива облачност с локални валежи и гръмотевици. Сняг е възможен само по най-високите върхове. Температурите там ще са малко над нулата, а в по-ниските части ще достигат 10–12°.

 

Дъждовна среда на седмицата


Във вторник и сряда времето ще остане облачно и дъждовно. Валежите ще са по-интензивни в южната част на страната, като на места ще има и гръмотевични процеси с риск от градушки. Температурите ще се понижат и ще бъдат между 10° и 15°.

 

По-спокойно към края на седмицата


В четвъртък и петък валежите ще намалеят и ще са на по-малко места. В четвъртък сутрин в отделни котловини на Западна и Централна България ще има условия за слана.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Без кибератаки в изборния ден, системите под постоянно наблюдение 0| 121 | Без кибератаки в изборния ден, системите под постоянно наблюдение Френски миротворец загина при атака срещу мисия на ООН в Южен Ливан 0| 444 | Френски миротворец загина при атака срещу мисия на ООН в Южен Ливан Земетресение от 4,6 по Рихтер разлюля остров Крит 0| 502 | Земетресение от 4,6 по Рихтер разлюля остров Крит Андрей Гюров гласува и призова за активност срещу изборните манипулации 2| 713 | Андрей Гюров гласува и призова за активност срещу изборните манипулации

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? 38| 11006 | Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност?
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 6839 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
Хората с глас за малките партии не са статистика 33| 4576 | Хората с глас за малките партии не са статистика
ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя 2| 3443 | ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 21| 3431 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Мъчи ни четиридневен магнетичен махмурлук 0| 3408 | Мъчи ни четиридневен магнетичен махмурлук
Bloomberg: ЕС ще тества отбранителни гаранции от типа на НАТО без САЩ 6| 3243 | Bloomberg: ЕС ще тества отбранителни гаранции от типа на НАТО без САЩ
Последен поглед на социологията за нагласите преди изборите на 19 април 60| 3188 | Последен поглед на социологията за нагласите преди изборите на 19 април
