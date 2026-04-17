В тази ситуация пред обществото се появяват последните две социологически проучвания. Според тях пет формации ще присъстват със сигурност в следващото Народно събрание. Други три са в битка за преминаване на границата от 4 процента. Това показва агенция "Тренд", проведено в последните дни. Данните сочат, макар и леко, на избирателната активност.

Общо 3,2 милиона пълнолетни български граждани заявяват готовност да гласуват на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Има нови около 100 хиляди души спрямо предното проучване, направено преди месец. Въпреки това не се отчита съществена промяна в електоралните нагласи през последния месец.

Според резултатите Прогресивна България на Румен Радев запазва лидерската си позиция с 33,2% подкрепа сред заявилите, че ще гласуват. На второ място е ГЕРБ-СДС с 19,1%. Много оспорвано е третото място, където са ПП-ДБ с 11,2% и ДПС с 10,2%.

Пета сила е Възраждане със 7,1%.

На границата за влизане в парламента са три партии. БСП събира 4% подкрепа, но при по-висока избирателна активност може да се окаже извън НС. Близо до бариерата са Сияние с 3,9% и МЕЧ с 3,7%.

Под чертата остават Има такъв народ с 2,1%, Величие с 1,7%, Алианс за права и свободи с 1,6% и Синя България с 1%.

Изследването е реализирано от Тренд по поръчка на 24 часа в периода 13-16 април 2026 г. чрез пряко стандартизирано интервю "лице в лице". Обемът на извадката е 1004 пълнолетни граждани, като данните са представителни за населението на страната. Максималната допустима статистическа грешка е ±3,1%.

Проучването е проведено само на територията на страната, като вотът от чужбина може да доведе до някои промени в крайните резултати.

60% избирателна активност предвижда проучване на Алфа рисърч, проведено в периода 13-15 април, проведено със собствени средства сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна.

Пред bTV Боряна Димитрова посочи, че се очаква около 3,3 милиона избиратели да участват във вота.

34,2% ще гласуват за ПБ, 19,5 % за ГЕРБ, 11,6% за ПП-ДБ, ДПС събира 9,4%, 5,8% получават Възраждане, БСП с 4% е на границата. Според Димитрова ГЕРБ запазват твърдото си ядро.

ПП-ДБ губят част от мобилизираната подкрепа от декемврийските протести. По-висока избирателна активност прави по-трудно прескачането на 4-те процента.

"Сияние" печели гражданска активност с 3,2%. ИТН падат до 1,7%, а АПС - 1,3%. Голямата интрига не е за първото място, а кои партии ще влязат в парламента, по думите й.

72% от гласуващите са наясно вече за кого ще дадат гласа си. 12% ще решат в последния момент. 16% вземат решение за кого да гласуват по време на кампанията.

Тези, които се ориентират в хода на кампанията отиват към ПБ(40%). 49% очакват еднопартийно управление. 33% не вярват, че някоя партия ще има мнозинство.

Има още време до неделя: помислете и решете за кого да дадете гласа си. Важно е.