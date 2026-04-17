Последен поглед на социологията за нагласите преди изборите на 19 април

Часове остават до изборите на 19 април, неделя. Участниците в предизборната надпревара са под пара, за тях е ценен всеки глас, който успеят да привлекат.
 

В тази ситуация пред обществото се появяват последните две социологически проучвания. Според тях пет формации ще присъстват със сигурност в следващото Народно събрание. Други три са в битка за преминаване на границата от 4 процента. Това показва агенция "Тренд", проведено в последните дни. Данните сочат, макар и леко, на избирателната активност.

Общо 3,2 милиона пълнолетни български граждани заявяват готовност да гласуват на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Има нови около 100 хиляди души спрямо предното проучване, направено преди месец. Въпреки това не се отчита съществена промяна в електоралните нагласи през последния месец.

Според резултатите Прогресивна България на Румен Радев запазва лидерската си позиция с 33,2% подкрепа сред заявилите, че ще гласуват. На второ място е ГЕРБ-СДС с 19,1%. Много оспорвано е третото място, където са ПП-ДБ с 11,2% и ДПС с 10,2%.

Пета сила е Възраждане със 7,1%.

На границата за влизане в парламента са три партии. БСП събира 4% подкрепа, но при по-висока избирателна активност може да се окаже извън НС. Близо до бариерата са Сияние с 3,9% и МЕЧ с 3,7%.

Под чертата остават Има такъв народ с 2,1%, Величие с 1,7%, Алианс за права и свободи с 1,6% и Синя България с 1%.

Изследването е реализирано от Тренд по поръчка на 24 часа в периода 13-16 април 2026 г. чрез пряко стандартизирано интервю "лице в лице". Обемът на извадката е 1004 пълнолетни граждани, като данните са представителни за населението на страната. Максималната допустима статистическа грешка е ±3,1%.

 

Проучването е проведено само на територията на страната, като вотът от чужбина може да доведе до някои промени в крайните резултати.

 

***

60% избирателна активност предвижда проучване на Алфа рисърч, проведено в периода 13-15 април, проведено със собствени средства сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна.

Пред bTV Боряна Димитрова посочи, че се очаква около 3,3 милиона избиратели да участват във вота.

34,2% ще гласуват за ПБ, 19,5 % за ГЕРБ, 11,6% за ПП-ДБ, ДПС събира 9,4%, 5,8% получават Възраждане, БСП с 4% е на границата. Според Димитрова ГЕРБ запазват твърдото си ядро.

ПП-ДБ губят част от мобилизираната подкрепа от декемврийските протести. По-висока избирателна активност прави по-трудно прескачането на 4-те процента.

"Сияние" печели гражданска активност с 3,2%. ИТН падат до 1,7%, а АПС - 1,3%. Голямата интрига не е за първото място, а кои партии ще влязат в парламента, по думите й.

72% от гласуващите са наясно вече за кого ще дадат гласа си. 12% ще решат в последния момент. 16% вземат решение за кого да гласуват по време на кампанията.

Тези, които се ориентират в хода на кампанията отиват към ПБ(40%). 49% очакват еднопартийно управление. 33% не вярват, че някоя партия ще има мнозинство. 

 

Има още време до неделя: помислете и решете за кого да дадете гласа си. Важно е. 

Украйна ще получи 2,7 милиарда евро след забавени реформи 0| 1857 | Украйна ще получи 2,7 милиарда евро след забавени реформи Руски удари оставиха без ток 6000 души в украинския град Чернигов 1| 2018 | Руски удари оставиха без ток 6000 души в украинския град Чернигов Разкъсана облачност в петък, вечерта започват валежи 0| 2067 | Разкъсана облачност в петък, вечерта започват валежи Сделка за ядрената програма на Иран е близо, според Тръмп 5| 2096 | Сделка за ядрената програма на Иран е близо, според Тръмп

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 8| 12223 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа 15| 5829 | Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент 9| 4931 | Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент
Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите 4| 3899 | Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите
Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини 7| 3681 | Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини
Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран 17| 3530 | Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран
МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България 3| 3515 | МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България
Европа спешно подготвя резервен план, ако Тръмп изтегли САЩ от НАТО: WSJ го разкрива 5| 3434 | Европа спешно подготвя резервен план, ако Тръмп изтегли САЩ от НАТО: WSJ го разкрива
