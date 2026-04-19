Тя подчерта, че страната се нуждае от редовен бюджет и функциониращи институции, тъй като редица системи в момента „буксуват“. Според нея сред основните задачи пред следващото управление трябва да бъдат повишаването на доходите и по-добрата подкрепа за най-уязвимите групи.

Йотова акцентира и върху международния контекст, като отбеляза, че България трябва да има по-силен и по-влиятелен глас сред европейските си партньори.

По време на гласуването е възникнал кратък технически проблем с машината, който е бил отстранен в рамките на минути. Тя заяви, че има доверие в машинния вот и определи подобни ситуации като технически, а не умишлени.

Президентът изрази очакване за висока избирателна активност и призова гражданите да участват в изборите. Според нея оценката за усилията срещу купения вот ще бъде направена след края на изборния ден, като подобни практики трудно могат да бъдат преодолени за кратко време.