Северна Корея изстреля нови балистични ракети на фона на напрежението около Иран

Северна Корея изстреля балистични ракети в морето в неделя, като засилва ракетната си активност на фона на войната около Иран и очаквания за възможни дипломатически контакти със САЩ и Южна Корея. Това е четвъртото подобно изпитание за месеца и седмо от началото на годината. Според анализатори Пхенян демонстрира военните си възможности и се стреми да увеличи влиянието си преди евентуални преговори.
 

Според южнокорейски експерти серията от тестове цели да покаже, че Северна Корея разполага със силни отбранителни способности. Същевременно действията се разглеждат и като опит за натиск преди възможни разговори със САЩ и Южна Корея.

 

Интересът към диалог се засилва, след като американският президент Доналд Тръмп и южнокорейският президент Лий Дже-мьон изразиха готовност за срещи с лидера Ким Чен Ун, макар към момента да няма конкретни договорености.

 

Ракетите са изстреляни от източното крайбрежие


Ракетите са изстреляни от района на град Синпо на източното крайбрежие на страната около 6:10 ч. местно време. Те са прелетели около 140 км, съобщиха южнокорейските военни.







Япония също потвърди изстрелването, като уточни, че ракетите са паднали в морето край Корейския полуостров, без да навлизат в японската изключителна икономическа зона.

 

В Сеул е свикано спешно заседание по сигурността, като действията на Пхенян са определени като провокация и нарушение на резолюции на Съвета за сигурност на ООН.

 

Ядрените амбиции остават ключов фактор


Експерти свързват активността на Северна Корея и с войната около Иран, която може да засили стремежа на Пхенян да развива ядрената си програма.

 

По данни на Международната агенция за атомна енергия страната е постигнала сериозен напредък в производството на ядрени оръжия, включително вероятно изграждане на ново съоръжение за обогатяване на уран.

 

Лидерът Ким Чен Ун нееднократно е заявявал, че статутът на страната като ядрена сила е необратим и че разширяването на ядреното възпиране остава ключов елемент от националната сигурност.

