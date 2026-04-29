За първи път: Без военна техника на парада в Москва за 9 май

Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
Следващия месец Русия ще отбележи годишнината от победата над нацистка Германия с традиционен военен парад на Червения площад в Москва. По информация на руското Министерство на отбраната, цитирана от Reuters, обаче тази година няма да бъде показвана военна техника заради „текущата ситуация в Украйна“. Парадът се провежда ежегодно на 9 май – деня, в който Германия капитулира пред Съветския съюз във Втората световна война.
 

През 2026 г. той отбелязва 81 години от победата, известна в Русия като „Великата отечествена война“. Събитието е едно от най-значимите в руския календар и традиционно събира ветерани, които преминават по площада със своите отличия, съпроводени от военна музика, емоционални чествания и филмови излъчвания, припомня информационната агенция. Тази година обаче на парада няма да има колона от военна техника.

 

Според Министерството на отбраната участие ще вземат военнослужещи от военните учебни заведения и различни родове войски, но някои образователни структури няма да се включат. Причината е „настоящата оперативна ситуация“, както официално се формулира контекстът на войната в Украйна, която Кремъл нарича „специална военна операция“.

 

Въпреки липсата на техника, ще бъдат представени части от различни подразделения, включително стратегическите ракетни сили, военновъздушните сили и военноморските екипажи. Очакват се и въздушни демонстрации, включително прелитане на самолети, които ще образуват цветовете на руското знаме.

 

Междувременно, повече от четири години след началото на конфликта, руските сили продължават бавни настъпления в Източна Украйна. Москва твърди, че напредва по всички фронтове и периодично съобщава за превземане на населени места.

 

Преговорите с международно посредничество остават в застой, докато вниманието на САЩ е насочено към други глобални конфликти. Русия заявява, че целта ѝ е пълен контрол над Донбас, докато Украйна категорично отказва да се изтегли от териториите, които все още държи под свой контрол.

 

