През 2026 г. той отбелязва 81 години от победата, известна в Русия като „Великата отечествена война“. Събитието е едно от най-значимите в руския календар и традиционно събира ветерани, които преминават по площада със своите отличия, съпроводени от военна музика, емоционални чествания и филмови излъчвания, припомня информационната агенция. Тази година обаче на парада няма да има колона от военна техника.

Според Министерството на отбраната участие ще вземат военнослужещи от военните учебни заведения и различни родове войски, но някои образователни структури няма да се включат. Причината е „настоящата оперативна ситуация“, както официално се формулира контекстът на войната в Украйна, която Кремъл нарича „специална военна операция“.

Въпреки липсата на техника, ще бъдат представени части от различни подразделения, включително стратегическите ракетни сили, военновъздушните сили и военноморските екипажи. Очакват се и въздушни демонстрации, включително прелитане на самолети, които ще образуват цветовете на руското знаме.

Междувременно, повече от четири години след началото на конфликта, руските сили продължават бавни настъпления в Източна Украйна. Москва твърди, че напредва по всички фронтове и периодично съобщава за превземане на населени места.

Преговорите с международно посредничество остават в застой, докато вниманието на САЩ е насочено към други глобални конфликти. Русия заявява, че целта ѝ е пълен контрол над Донбас, докато Украйна категорично отказва да се изтегли от териториите, които все още държи под свой контрол.