Реклама / Ads
Четвъртък, 30 Април 2026, 19:45
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 1199 | НОВИНИ

Политическата нестабилност не е оправдание: Плащаме 1,9 млн. евро за забавени пътища

Политическата нестабилност не е оправдание: Плащаме 1,9 млн. евро за забавени пътища
Редактор: Frognews
България е осъдена да заплати еднократна санкция в размер на 1,9 млн. евро заради неизпълнение на задълженията си по правото на Европейския съюз. Решението на Съда на ЕС идва след забавяне на транспонирането на Директива (ЕС) 2019/520, която урежда оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване в съюза.
 

Държавите членки бяха длъжни да приемат и уведомят Европейската комисия за въвеждането на директивата в националното си законодателство до 19 октомври 2021 г. България не спази този срок, което доведе до стартиране на процедура срещу страната. Въпреки че впоследствие властите у нас приеха нужните нормативни актове, Комисията поддържа искането си за налагане на еднократна имуществена санкция заради първоначалното неизпълнение.

 

Съдът отхвърли оправданията

 

В хода на производството българската страна се опита да оправдае закъснението с политическата нестабилност и пандемията от COVID-19. Съдът на ЕС обаче беше категоричен, вътрешните затруднения на една държава членка не могат да служат като оправдание за неспазване на европейските директиви. Магистратите посочиха, че аргументът за „непреодолима сила“ е допустим само при извънредни и непредвидими обстоятелства, каквито в случая не са установени.

 

Директивата е от ключово значение за улесняване на трансграничния обмен на информация при неплащане на пътни такси – механизъм, който гарантира справедливост и сигурност в европейската транспортна мрежа.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 