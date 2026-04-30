Държавите членки бяха длъжни да приемат и уведомят Европейската комисия за въвеждането на директивата в националното си законодателство до 19 октомври 2021 г. България не спази този срок, което доведе до стартиране на процедура срещу страната. Въпреки че впоследствие властите у нас приеха нужните нормативни актове, Комисията поддържа искането си за налагане на еднократна имуществена санкция заради първоначалното неизпълнение.

Съдът отхвърли оправданията

В хода на производството българската страна се опита да оправдае закъснението с политическата нестабилност и пандемията от COVID-19. Съдът на ЕС обаче беше категоричен, вътрешните затруднения на една държава членка не могат да служат като оправдание за неспазване на европейските директиви. Магистратите посочиха, че аргументът за „непреодолима сила“ е допустим само при извънредни и непредвидими обстоятелства, каквито в случая не са установени.

Директивата е от ключово значение за улесняване на трансграничния обмен на информация при неплащане на пътни такси – механизъм, който гарантира справедливост и сигурност в европейската транспортна мрежа.