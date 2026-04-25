Полша изпраща сделката с Меркосур във върховния съд на ЕС

Полските власти се опитват да блокират споразумението, тъй като според тях то ще навреди на местните фермери, които вече организираха протести срещу него. Заедно с Франция, Полша е сред най-категоричните противници на сделката.

Поддръжниците ѝ твърдят, че тя ще отвори нови възможности за европейските износители, но критиците предупреждават за рязко увеличаване на вноса на по-евтини селскостопански продукти като говеждо месо, захар и птиче месо, което може да постави местното производство под натиск.

Темата вече достигна и до Европейския парламент, който през януари също реши да сезира съда. Малко по-късно обаче председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен даде ход на временно прилагане на търговското споразумение от 1 май.

Сделката от години разделя страните членки. Германия я подкрепя с аргумента, че ще разшири достъпа на европейския бизнес до глобалните пазари, докато Франция е сред най-острите ѝ критици заради опасения, че ще постави фермерите в ЕС в неравностойно положение спрямо по-евтиния внос от Южна Америка.

Договаряно в продължение на 25 години, споразумението предвижда създаване на огромна зона за свободна търговия между ЕС и държавите от Меркосур – Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай, обхващаща над 700 милиона души. Според Фон дер Лайен това ще отвори значителни възможности за износ на европейските компании.

Въпреки това противниците успяха да съберат мнозинство в Европейския парламент и да изпратят договора за съдебен контрол, което на практика замрази окончателното му одобрение. Комисията обаче се възползва от възможността за временно прилагане на споразумението, след като част от страните от Меркосур – сред които Аржентина и Уругвай – вече са приключили собствените си процедури по ратификация.