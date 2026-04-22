Путин изчерпва картите си в голямата политика: Русия губи статута си на суперсила

Кремълският лидер Владимир Путин все по-често отсъства от важни международни събития, което подчертава намаляващото влияние на Русия под негово ръководство. Това контрастира с твърденията на някои от най-активните кремълски апаратчици.
 

Иран затвърждава истината за Путинова Русия: въпреки цялата реторика на Кремъл, Русия сега е второстепенна сила, оформена повече от събитията, отколкото тя е оформена от тях, пише Newsweek . Журналистите подчертават, че макар Русия да остава опасна, тя все повече отсъства от местата, където се сключват най-значимите сделки в света.

Атаките на Кремъл се възприемат като признание за слабост

 

Специалният пратеник на Путин, Кирил Дмитриев, обича да се подиграва със западните съюзници на фона на напрежението със Съединените щати, с които преговаря за рестартиране на отношенията между Вашингтон и Москва, и уреждане на войната в Украйна.


Например, той наскоро заяви, че „Европа и Обединеното кралство ще се молят за руски енергийни ресурси“. В друга публикация той нарече Стармър и други европейски лидери „подстрекатели на война от Обединеното кралство и ЕС“ и „лидери на хаоса“. Дмитрий Медведев, заместникът на Путин в Съвета за сигурност на Русия, изложи същата линия по по-директен начин.

 

Целта на подобна реторика е очевидна: да се ласкае американският едностранен подход, да се очернят Лондон, Париж и Берлин и да се задълбочи всякакъв видим разрив в НАТО. Фактите относно позицията на самата Русия обаче са мрачни, съобщават медиите.

 

Както отбелязва Центърът „Карнеги Русия-Евразия“, „Русия, превърнала се в икономически безнадежден случай, е в безизходица и изключително скъпоструваща война, от която обществото може никога да не се възстанови истински.“

 

Освен това, Институтът на ЕС за изследвания на сигурността описва отношенията между Русия и Китай като дълбоко асиметрични, като Пекин се радва на много по-голямо пространство за маневриране. Русия очевидно е по-малкият и зависим партньор.

 

(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 4| 581 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка Lufthansa отменя 20 000 полета заради покачващите се цени на авиационното гориво 0| 293 | Lufthansa отменя 20 000 полета заради покачващите се цени на авиационното гориво

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 23| 14811 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток?
От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България 15| 8897 | От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 49| 7759 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 52| 6806 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите? 51| 6493 | Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите?
150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея 2| 6101 | 150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея
150 години от Априлското въстание: Разказва „ковачът на тежките саби" 0| 5423 | 150 години от Априлското въстание: Разказва „ковачът на тежките саби"
Примирието в Близкия изток: Какво означава за Украйна и Русия? 9| 4261 | Примирието в Близкия изток: Какво означава за Украйна и Русия?
