Иран затвърждава истината за Путинова Русия: въпреки цялата реторика на Кремъл, Русия сега е второстепенна сила, оформена повече от събитията, отколкото тя е оформена от тях, пише Newsweek . Журналистите подчертават, че макар Русия да остава опасна, тя все повече отсъства от местата, където се сключват най-значимите сделки в света.

Атаките на Кремъл се възприемат като признание за слабост

Специалният пратеник на Путин, Кирил Дмитриев, обича да се подиграва със западните съюзници на фона на напрежението със Съединените щати, с които преговаря за рестартиране на отношенията между Вашингтон и Москва, и уреждане на войната в Украйна.



Например, той наскоро заяви, че „Европа и Обединеното кралство ще се молят за руски енергийни ресурси“. В друга публикация той нарече Стармър и други европейски лидери „подстрекатели на война от Обединеното кралство и ЕС“ и „лидери на хаоса“. Дмитрий Медведев, заместникът на Путин в Съвета за сигурност на Русия, изложи същата линия по по-директен начин.

Целта на подобна реторика е очевидна: да се ласкае американският едностранен подход, да се очернят Лондон, Париж и Берлин и да се задълбочи всякакъв видим разрив в НАТО. Фактите относно позицията на самата Русия обаче са мрачни, съобщават медиите.

Както отбелязва Центърът „Карнеги Русия-Евразия“, „Русия, превърнала се в икономически безнадежден случай, е в безизходица и изключително скъпоструваща война, от която обществото може никога да не се възстанови истински.“

Освен това, Институтът на ЕС за изследвания на сигурността описва отношенията между Русия и Китай като дълбоко асиметрични, като Пекин се радва на много по-голямо пространство за маневриране. Русия очевидно е по-малкият и зависим партньор.