Четвъртък, 30 Април 2026, 15:14
Рекорд: 26 плажа и 6 пристанища със „Син флаг“ у нас през 2026 г.

Редактор: Frognews
Общо 26 плажа и 6 пристанища по българското Черноморие получиха отличието „Син флаг“ за сезон 2026. Това е най-високият брой сертифицирани обекти в страната досега, съобщиха от Българското движение „Син флаг“.
 

Отличието е сред най-престижните международни екоетикети в туризма и се присъжда по строги критерии. Те включват чистота на морската вода, устойчиво управление, безопасност, достъпност, екологично образование и поддържане на високо качество на услугите. Сертификатът се подновява всяка година след проверки, което гарантира, че стандартите се спазват постоянно.

 

През 2026 г. международното жури на програмата отличи плажовете Бялата лагуна, Албена, Кранево Север, Кранево Централен, Златни пясъци, Слънчев ден, хижа „Черноморец“, Бяла Юг, Обзор Централен, Робинзон, Свети Влас Изток, Свети Влас Нов, Свети Влас Централен, Слънчев бряг Север, Слънчев бряг Централен, Слънчев бряг Юг, Несебър Юг, Поморие Изток, Бургас Север, къмпинг „Черноморец“, Созопол Централен, Созопол Харманите, Дюни, Дюни Юг, Аркутино и Бутамята.

 

Със „Син флаг“ са отличени и шест пристанища – „Карантината“ във Варна, Марина „Диневи“ в Свети Влас, както и тези в Поморие, Сарафово, Крайморие и Ченгене скеле.

 

За туристите това отличие е знак за чиста вода, сигурност и добре поддържана инфраструктура. Увеличаването на сертифицираните плажове и пристанища е положителен сигнал за развитието на българското Черноморие като устойчива туристическа дестинация.

