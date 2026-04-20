САЩ задържаха ирански кораб в Оманския залив, Техеран стреля по френски в Ормуз

Източник: БГНЕС
Иранският товарен кораб Touska е бил задържан от американските военноморски сили в Оманския залив при опит да премине наложената блокада, съобщава Washington Post, позовавайки се на данни от аналитичната компания Kpler. Според изданието корабът, който има капацитет от около 4,8 хиляди 20-футови контейнера, е отплавал от китайското пристанище Гаолан в град Чжухай и е бил на път към Иран.
 

Експерти, цитирани от изданието, посочват, че това пристанище е известно с износ на химически вещества, включително натриев перхлорат – ключов компонент за твърдо ракетно гориво, използвано в иранската ракетна програма. Засега обаче няма потвърждение какъв точно товар е бил на борда на кораба. Touska е собственост на иранска корабна компания, която вече е била обвинявана от САЩ, че участва в снабдяването на материали за балистичната програма на Техеран.

 

От Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщиха, че след продължителни опити екипажът не е изпълнил разпорежданията да спре, като комуникацията е продължила около шест часа. Впоследствие американският есминец USS Spruance е издал заповед за евакуация на машинното отделение и е открил огън с 5-инчово оръдие, с което е извадил двигателя от строя.

 

След това на борда са се качили американски морски пехотинци от 31-ви експедиционен батальон, които са поели контрола над плавателния съд.

 

Няколко часа по-късно стана ясно, че напрежението в региона се е засилило. Френската корабна компания CMA CGM съобщи, че един от нейните плавателни съдове е бил обект на предупредителна стрелба в Ормузкия проток.

 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също заяви, че Иран е открил огън по френски и британски кораби в района, на фона на засилено напрежение в стратегическия воден път.

 

Международната морска организация (ИМО) потвърди, че в инцидента е участвал кораб под френски флаг. От организацията посочват още, че от 1 март насам в Ормузкия проток и по-широкия регион на Близкия изток са регистрирани 24 отделни инцидента, свързани с безопасността на корабоплаването.

 

Последният случай от 18 април засяга контейнеровоза CMA CGM Everglade, плаващ под френски флаг. По данни на ИМО корабът е бил повреден северно от Кумзар в Оман, като няма информация за пострадали или замърсяване.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
24% от избирателите на ПБ са направили избора си по време на предизборната кампания 2| 326 | 24% от избирателите на ПБ са направили избора си по време на предизборната кампания Малки, големи и още по-големи: Кои партии подкрепят различните възрастови групи 0| 510 | Малки, големи и още по-големи: Кои партии подкрепят различните възрастови групи

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 24| 8261 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев 18| 7175 | Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 7140 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток 11| 6452 | За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток
Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии 3| 6102 | Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии
Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове 14| 5749 | Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове
Първи данни от вота: Шест формации в 52-ия парламент 26| 4973 | Първи данни от вота: Шест формации в 52-ия парламент
92% обработени протоколи: 1. 3 млн. за „Прогресивна България“, ГЕРБ изпреварва ПП-ДБ 30| 4773 | 92% обработени протоколи: 1. 3 млн. за „Прогресивна България“, ГЕРБ изпреварва ПП-ДБ
