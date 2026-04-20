Експерти, цитирани от изданието, посочват, че това пристанище е известно с износ на химически вещества, включително натриев перхлорат – ключов компонент за твърдо ракетно гориво, използвано в иранската ракетна програма. Засега обаче няма потвърждение какъв точно товар е бил на борда на кораба. Touska е собственост на иранска корабна компания, която вече е била обвинявана от САЩ, че участва в снабдяването на материали за балистичната програма на Техеран.

От Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщиха, че след продължителни опити екипажът не е изпълнил разпорежданията да спре, като комуникацията е продължила около шест часа. Впоследствие американският есминец USS Spruance е издал заповед за евакуация на машинното отделение и е открил огън с 5-инчово оръдие, с което е извадил двигателя от строя.

След това на борда са се качили американски морски пехотинци от 31-ви експедиционен батальон, които са поели контрола над плавателния съд.

Няколко часа по-късно стана ясно, че напрежението в региона се е засилило. Френската корабна компания CMA CGM съобщи, че един от нейните плавателни съдове е бил обект на предупредителна стрелба в Ормузкия проток.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също заяви, че Иран е открил огън по френски и британски кораби в района, на фона на засилено напрежение в стратегическия воден път.

Международната морска организация (ИМО) потвърди, че в инцидента е участвал кораб под френски флаг. От организацията посочват още, че от 1 март насам в Ормузкия проток и по-широкия регион на Близкия изток са регистрирани 24 отделни инцидента, свързани с безопасността на корабоплаването.

Последният случай от 18 април засяга контейнеровоза CMA CGM Everglade, плаващ под френски флаг. По данни на ИМО корабът е бил повреден северно от Кумзар в Оман, като няма информация за пострадали или замърсяване.